Dramo v Kölnu odločil  hokejski študent iz ZDA

PARIZ – Za nami je 56 tekem v dveh predtekmovalnih skupinah 81. svetovnega prvenstva elitne divizije hokejistov, ki ga skupaj gostita Nemčija v Kölnu in Francija v Parizu. Deset dni je bilo posebno morečih za reprezentanco Slovenije, ki je z eno osvojeno točko zasedla zadnje mesto v pariški skupini B, enak izkupiček in usodo pa si z risi deli izbrana vrsta Italije iz kölnske skupine A. Slovenski oklepniki se bodo torej aprila prihodnje leto za vrnitev med elito udarili tudi z azzurri.



Danes se na omenjenih prizoriščih začenjajo izločilni boji v četrtfinalu. Iz skupine A so pričakovano napredovale reprezentance ZDA, Rusije in Švedske, v zadnji tekmi, ki je bila prava drama, pa sta o četrtem potniku v nadaljevanje turnirja odločali Nemčija in Latvija. Gostitelji so v razprodani Areni Lanxess zmagali po izvajanju kazenskih strelov s 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 1:0), čeprav so bili prej že na robu izpada. Felix Schutz je namreč izenačil 33 sekund pred koncem rednega dela tekme. Junak v loteriji penalov je bil Frederik Tiffels, sicer rojeni Kölnčan, ki bo v soboto dopolnil 22 let, med nacionalne športne heroje pa se je povzpel po zadetku v tretji seriji strelov. Zanimivo, da igra za univerzitetno moštvo Western Michigan University Broncos v ZDA. S tem se je le še okrepila neizmerna hokejska evforija, ki je od prvega dne vladala v Kölnu. V skupini B v Parizu so bili četrtfinalisti znani že pred zadnjim, 7. krogom. To so svetovni in olimpijski prvak Kanada, Švica, Češka in Finska. Četrtfinalni pari so: ZDA – Finska (16.15), Kanada – Nemčija (20.15; obe v Kölnu), Rusija – Švedska (16.15), Švica – Švedska (20.15; obe v Parizu).



V prvem delu turnirja so bili najbolj prepričljivi Kanadčani z največ osvojenimi točkami (19), premoč so priznali zgolj Švicarjem, ki so jih po podaljšku premagali s 3:2. Američani bodo šli v četrtfinale s prvega mesta v skupini A, osvojili so 18 točk. Uvodni dan turnirja jih je senzacionalno premagala Nemčija z 2:1 po rednem delu, kar je prispevalo k temu, da je bila kölnska lepotica z 18.600 sedeži razprodana na vseh tekmah orlov in še mnogo drugih. Zdaj so Nemci pod vodstvom selektorja Marca Sturma, ki ima na voljo tudi pet asov iz NHL, že ponovili uspeh z lanskega prvenstva v Rusiji, ko so se prav tako uvrstili v četrtfinale. S tem so uresničili osnovni športni cilj sicer izjemno dobičkonosnega turnirja v Severnem Porenju - Vestfaliji, ki v vseh pogledih prekaša dogajanje v francoski metropoli. Doslej si je 56 tekem ogledalo 584.827 ljudi, samo v Kölnu 375.497. Sicer so si obstanek v družbi osmih četrtfinalistov za prihodnje leto zagotovili še Latvija, Danska, Slovaška iz skupine A ter Francija, Norveška in Belorusija iz skupine B. Polfinalni tekmi bosta v soboto, obračuna za kolajne pa v nedeljo.

Panarin odličen podajalec

Po predtekmovanju so najučinkovitejši igralci Rus Artemi Panarin (13 točk; 3 goli + 10 podaj), Kanadčan Nate Mackinon (12;5+7), Rus Vadim Šipačjov (12; 2+10), Američan Johnny Gaudreau (11;6+5), Rus Nikita Kučerov (11; 5+6) …