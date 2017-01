Drama v štabu Ilke Štuhec: policija zaplenila smuči

LJUBLJANA, MARIBOR – V štabu Ilke Štuhec se odvija prava drama, v katero se je vpletla celo policija. Najhitrejša smučarka te sezone je namreč ostala brez smuči, postale bi lahko celo predmet sodnega spora.

Mojmir Flisek je po poročanju Ekipe že prejšnjo sezono začel sodelovati z Ilkino ekipo in razvil posebno obdelavo stranske stene smuči, ki naj bi smučarjem omogočala boljšo vodljivost smuči, kar je po njegovih besedah še posebej pomembno pri velikih hitrostih.

Rekord Tine Maze ogrožen?

Fliska je zmotilo, ko je Ilkina mama Darja Črnko, ki je sicer tudi njena serviserka smuči, za reportažo dejala, da se njena ekipa ukvarja z določenim delom smuči, ki naj bi bila Ilkina prednost, in tudi, da ekipa razvija slovenski patent, ki je za smuči zelo pomemben. Fliska je vse skupaj zmotilo, saj je, kot sam pravi, inovacijo patentiral 19. januarja 2015 na evropskem patentnem uradu.

»Če bi Ilka še naprej uporabljala mojo inovacijo v vseh disciplinah, bi bil lahko v prihodnje ogrožen tudi rekorden zbir točk Tine Maze,« je dejal po poročanju Ekipe.

Večer pa poroča, da so po smuči, ki jih Flisek zaradi spora z Ilkino ekipo ni želel vrniti, prišli uniformirani možje. Flisek naj bi se zavezal, da bo posebno obdelavo smuči za Ilko delal, če mu uredita sestanek s Stöcklijevimi predstavniki, ki bi jim predstavil svojo storitev. Flisek in Beni Matti sta se srečala prvi dan Zlate lisice, po elektronski pošti naj bi prijel tudi ponudbo za sodelovanje, a ponovnega srečanja, za katerega sta se dogovorila, da bo naslednji dan, ni bilo.

Policisti po smuči

Vse skupaj naj bi Flisek razumel kot izmikanje, iz Ilkinega štaba pa je slišati, da proizvajalec v predstavljenem ni prepoznal tistega, kar bi bilo vredno odkupiti. Flisek je dodelal smučke za veleslalom, drugih dveh parov pa se ni lotil in je Črnkovi sporočil, da smuči ne bo vrnil, dokler se ne dogovorijo o nadaljnjem sodelovanju. To je za Darjo Črnko pomenilo izsiljevanje, zato so se vpletli odvetniki. Blaž Bolcar je podal kazensko prijavo, naslednji dan pa so policisti v hišni preiskavi zasegli smuči.

Flisek je šokiran, da se je znašel v kazenskem postopku, zaradi katerega mu grozi do dve leti zapora. Prek odvetnika Gorana Janžekoviča je smučarko pozval, naj končajo morebitno kršitev intelektualne lastnine. Nekateri pa se čudijo, kako hitro je bilo ukrepanje policije, tožilstva in sodišča, a na PU Ljubljana pojasnjujejo, da je bil postopek opravljen zakonito in tako kot v vseh ostalih primerih.