Domnu zaželi vso srečo, saj skače na meji tveganja

Tri, dva, ena... ne, danes tako še ne bomo šteli prihoda leta 2017. Šteli bomo namreč sekunde do tekmovalnega začetka 65. novoletne skakalne turneje, saj se začne prav danes ob 16.45 s preizkušnjo v Oberstdorfu. Domen Prevc velja za glavnega favorita turneje, zanimivo pa je, da ima v letošnji zimi prav na vseh štirih prizoriščih tekem svetovnega pokala (Ruka, Klingenthal, Lillehammer in Engelberg) vsaj po eno zmago. No, v sredo so novinarji v Oberstdorfu zaradi bratov Prevc kar malce nasršili obrvi. Sedemnajstletni Domen in njegov sedem let starejši brat Peter, zadnji zmagovalec turneje štirih skakalnic, bi se morala na prizorišču uvodne tekme pojaviti na novinarski konferenci, a sta se ji izognila. Tuja sedma sila torej ni zadovoljna, zato mora svoje časopisne stolpce polniti z drugimi zgodbami.



Ena od teh je, kaj je vzrok za letošnjo krizo Petra Prevca, najboljšega skakalca pretekle sezone. »Mnogi pravijo, da je padec v Ruki, ta me je stal tudi zmago, za naprej pomenil, da je nekaj prenehalo delovati. V skokih se mora mnogo stvari dogoditi avtomatično, poskus je časovno tako kratek, da je včasih nemogoče popraviti določene stvari. Pred novoletno turnejo sem se umaknil iz vrveža. Hotel sem biti sam, razmisliti o tem, kaj se mi dogaja v sezoni. Vsakdo okusi krizo, bistvo pa je v tem, da si ji kos,« pravi Peter Prevc, ki je bil v letošnji sezoni na stopničkah le enkrat, tretji na uvodni tekmi v Ruki, ko je, potem ko je v polčasu vodil, v drugi seriji tudi padel. Peter tudi verjame, da se bo med novoletno turnejo tekmovalno prerodil.



Bojte se Poljakov



Zanimive so besede Apoloniusza Tajnerja, nekdanjega nordijskega kombinatorca, trenerja poljskih skakalcev v zlatih časih Adama Malysza in zdaj predsednika poljske smučarske zveze. »Denimo tudi Malysz pred novoletno turnejo leta 2000 ni bil videti tako močan, kot je pred letošnjo Kamil Stoch. Ta je na vseh štirih skakalnicah novoletne turneje sposoben opraviti osem zelo dobrih skokov. Domen Prevc odlično skače, a ni videti, da bi bil nepremagljiv. Tudi ko je dobival tekme, je bilo to po velikem boju. Pri vsakem njegovem skoku pa mu zaželim vso srečo, saj skače na meji tveganja. A novoletna turneja ima tudi svoja pravila, še vedno nihče ne ve, kako se je dogodilo, da je v sezoni 2013/14 turnejo osvojil Avstrijec Thomas Diethart. Ob favoritih, kot sta Domen Prevc in Kamil Stoch, bi morala biti visoko tudi Daniel-André Tande in Michael Hayböck. V prvi seriji na izločanje pričakujem celo vrsto zanimivih dvobojev, drugi se nas, Poljakov, lahko bojijo. A če komu spodleti, se tako ali tako lahko v finale uvrsti kot srečni poraženec,« je povedal Apoloniusz Tajner.



Severin Freund svojo osmo novoletno turnejo začenja z manjšimi pričakovanji kot običajno. »Pri skokih še vedno nekaj manjka, čeprav sem napredoval za nekaj korakov. Deloma manjka po telesni plati, deloma pri občutkih, deloma pa tehnično. Slog letenja Domna Prevca je videti izjemno učinkovit, a ne verjamem, da bo na turneji tako prevladoval, kot je lani njegov brat Peter. Domen Prevc je eden iz kroga favoritov, a božični premor s tekmovanji lahko marsikaj spremeni, še posebno pri njegovih letih tega ne moreš natančno oceniti,« meni Severin Freund, ki se bo z vsemi bojeval tudi za nagrado za posamično zmago na turneji, ta je približno 9300 evrov, najboljši skupno pa bo na koncu bogatejši še za 18.600 evrov.