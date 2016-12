Domnova prednost je, da se ne zmeni za zunanji svet

Ne veste še, kje boste vskočili v novo leto? Skakalci denimo to vedo, v leto 2017 bodo vskočili v Nemčiji. V Oberstdorfu bo v petek, 30. decembra, ob 16.45 uvodna tekma 65. novoletne turneje, 1. januarja pa bodo ob 14. uri že skoki v Garmischu. V sredo, 4. januarja, se tekmuje že na avstrijskih tleh v Innsbrucku, 6. januarja pa se vse sklene v Bischofshofnu. Sedemnajstletni Domen Prevc je, vsaj letošnja sezona govori to, prvi favorit prihajajoče turneje štirih skakalnic, njegov starejši brat Peter Prevc brani lansko zmago, za Slovenijo bo tekmoval tudi srednji brat, 20-letni Cene Prevc, poleg vseh naštetih pa še Jurij Tepeš, novi državni prvak Jernej Damjan, Anže Semenič in Rok Justin.



Največ vrveža v Sloveniji, podobno bo tudi na Germanskem, je okoli bratov Prevc. Domen s štirimi letošnjimi zmagami vodi v svetovnem pokalu, Peter, prvi svetovni skakalec zadnje zime, še lovi formo, Cene pa je na tekmah v Engelbergu opozoril nase. »Počasi se že počutim kot triletni otrok, ponavljam namreč eno in isto. Na novoletno turnejo grem le uživat v skokih. Ne vem, kako vi razmišljate, že prej sem velikokrat povedal, da grem na vsako tekmo enako. O sistemu v prvi seriji na izločanje v parih pa menim, da moraš že v kvalifikacijah skočiti dobro, da dobiš ugoden par. O pričakovanjih slovenske javnosti drži, da zdaj ona name morebiti malce pozorneje gleda, a sam ne gledam skozi njihove oči. Vi novinarji mi rečete športni zvezdnik, a sem le eden od skakalcev,« je bil v neobremenjenem filozofskem slogu beseden Domen Prevc.



Njegov starejši brat Peter pa mora za bodoča tekmovanja obrusiti formo. »Težava v zadnjem času ni ta, da je pri meni preveč idej, ampak ta, da nobena ne dela. Problem je predvsem v tem, da ni časa, da bi se človek umiril in stvari pretvoril v prakso. Pri skokih vemo, da se mora veliko stvari zgoditi avtomatsko, skok je kratek, treba je nekaj časa, da vse pride do možganov, vse se mora avtomatsko sprožiti. O tem, da je vzrok vseh težav s formo tisti prvi padec v Ruki, pa je ogromno teorij. Vse skupaj razglabljati v slogu, kaj bi bilo, če bi bilo, kaj bi bilo, če ne bi bilo, je brez pomena. Moram rešiti stanje s skakalnico, se z njo sprijazniti, da se telo in glava povežeta, potem bo, kar bo. Je pa res, da sem prvi padec na tekmi doživel leta 2012, od takrat sta bila še dva, in to oba v zadnjem mesecu. Dejstvo je, da se prej ali slej v življenju vsakemu zgodi, da pride kakšna kriza, vsi pa lahko le upamo, da se čim prej reši,« je stanje pred novoletno turnejo analiziral Peter Prevc. O tem, kaj bi bratu Domnu svetoval pred turnejo, pa je odvrnil: »Njegova največja prednost je, da je neobremenjen. Da se ne zmeni za to, kaj se dogaja okoli njega, je notri v svoji osredotočenosti. Manj ko ga obremeniš, bolje je, tega se moramo vsi zavedati.«



Ne bo izsiljeval



Cene Prevc se je za tekme svetovnega pokala v Engelbergu preselil iz celinskega pokala, pred nemško-avstrijsko turnejo pa meni: »Vrnitev je neka potrditev, da mi gre dobro. S 30. in 29. mestom v Engelbergu sem povsem zadovoljen, pokazal sem, kako trenutno skačem. Upam, da bom do novoletne turneje to še nadgradil. Največ pozornosti moram posvetiti vožnji skozi radius na naletu.« Jurij Tepeš je po operaciji in okrevanju Roberta Kranjca najstarejši v izbrani vrsti. »Vesel sem dobrega začetka sezone. V nadaljevanju se bom prepustil, rezultata ne bom izsiljeval. Nekaj mi še manjka do prve deseterice, a sezona je še dolga in sem optimističen,« je dejal. »Od druge operacije kolena sem povsem brez težav, kot da bi me prej motilo le to. Vesel sem, zdaj je zelo prijetno, skačem z veseljem, nimam pa še veliko treningov na snegu. Zato je prav vsak pravi užitek, ni nobene zasičenosti, tako da komaj čakam, da gremo na turnejo,« pa je adrenalinsko deloval Jernej Damjan, v četrtek okronan kot državni prvak. »Na novoletni turneji sem bil že lani, a sicer bolj kot turist. Zato pa grem letos tja bolj veselo, z boljšimi občutki,« je menil Anže Semenič. »Strahu pred turnejo ni, če na tekme prideš pripravljen in samozavesten. Na tekmah le skoke narediš najbolje, kot lahko. In to je to. Slatnarjeve smuči so denimo zame še bolj kakovostne kot prejšnje, tako da sem zelo zadovoljen,« pa je občutke pred skoki v novo leto podal Rok Justin.