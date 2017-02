Domen se je počutil že skoraj kakor kralj

LAHTI – Če sodimo po nedavni azijski turneji, na kateri je nanizal 50., 20., 17. in 24. mesto, potem Domen Prevc na 51. nordijskem SP, že sedmem v Lahtiju, res ne spada v ožji krog favoritov. Ker pa se lahko razmerje moči v smučarskih skokih hitro spremeni in je najmlajši slovenski reprezentant že dokazal, da se lahko zavihti prav na vrh, ga nikakor ne gre odpisati vnaprej iz boja za kolajne. V Pjongčangu, ki bo prihodnje leto gostil zimske OI, mu je bilo prejšnji teden zelo všeč. »Ljudje so zelo vljudni in se maksimalno potrudijo za vsakogar, česar nisem ravno vajen. Počutil sem se že skoraj kakor kralj. To me je presenetilo, vendar jih razumeš, ko jih pobliže spoznaš,« se je spomnil olimpijske generalke in pristavil, da se je dobro počutil tudi na tamkajšnji skakalnici. »Zdelo se mi je, da bi lahko kaj naredil, ko pa sem se enkrat znašel v smučini, nisem več vedel, kako moram točno izvesti (od)skok,« je 17-letni skakalec kranjskega Triglava opisal svoje preglavice v Južni Koreji.



Zelo dobro se počuti tudi na Finskem. »Všeč sta mi vzdušje in okolje. Že lani sem v Lahtiju zelo užival, čeprav moji takratni uvrstitvi (15. mesto na srednji napravi in 29. na veliki) nista bili takšni, kot bi si želel. Toda moji skoki se spet stopnjujejo, kar je najpomembneje,« je ocenil Domen in priznal, da mu od forme iz začetka sezone, ko je nanizal zmage v Kuusamu, Klingenthalu, Lillehammerju in Engelbergu, manjka celoten i, in ne le njegova pika. »Malo me muči nižja zaletna hitrost. Ko jo bom zvišal, kar je moja prva naloga, bo vse drugo prišlo samo po sebi,« je pojasnil, da težave izvirajo iz položaja v počepu oziroma iz pomanjkanja sproščenosti, kar je posledica kakšnega slabšega nastopa.



Četudi bo dvajseti, se ne bo živciral



Da je prva tekma na srednji skakalnici, se mu zdi prav. »Če greš z manjše naprave na večjo, je veliko lažje kot obratno. Zato bo zame trening na srednji skakalnici zelo dobrodošel, saj bom lahko iz njega gradil naprej. V preteklosti se je že večkrat izkazalo, da takrat, ko dobro skačem na manjših napravah, nimam težav niti na večjih,« je razkril tačas četrtouvrščeni skakalec v svetovnem pokalu. Uradni treningi na prvenstvih niso po njegovem okusu, ker so tekmovalci za tri skoke na prizorišču štiri ure ali še več, medtem ko na običajnem treningu v krajšem času opravi dvakrat toliko skokov. »A po drugi strani je dobro, da se lahko pred slehernim poskusom in po njem pogovoriš, kaj vse in kako moraš narediti, da greš lahko mirno in na polno v naslednjega,« je razložil slovenski zastavonoša na tukajšnjem slovesnem odprtju in pribil, da je njegova edina želja za Lahti, da bi užival in dobro skakal. Kakšnih posebnih rezultatskih pričakovanj nima. »Četudi bom dvajseti, se ne bom prav nič živciral. V glavi imam le to, kaj moram narediti za dober skok. Vemo tudi, da veter tu pogosto kroji razplet, na kar pa se seveda ne smemo ozirati,« se zaveda Domen, ki je med glavnimi favoriti za jutrišnjo tekmo (z začetkom ob 16.30) izpostavil Avstrijca Stefana Krafta, Nemca Andreasa Wellingerja in Norvežana Daniela Andreja Tandeja.



Verjame, da lahko visoko poseže tudi njegov najstarejši brat Peter, čeprav na tekmah na skakalnicah Salpausselkä še ni posebno blestel. Niti v prejšnji zimi, v kateri je osvojil tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo. »Peter lani v Lahtiju resda ni bil čisto v vrhu, rezultati so bili nekoliko slabši, toda njegovi skoki so bili kljub temu še vedno na visoki ravni. Včasih se razmere tako obrnejo, da tega niti naprave ne zaznajo. Ne dvomim, da je Peter tudi tu sposoben skočiti odlično – tudi na prvo mesto,« je še sklenil Domen Prevc.



Špela Rogelj bolj sproščena



Že danes bodo kolajne podelili najboljšim skakalkam. Od Slovenk je bila v včerajšnjih kvalifikacijah najboljša Špela Rogelj, ki je z 92 metri pristala na 5. mestu. »Bila sem bolj sproščena, z odrivom posledično počakala do konca odskočne mize, kar mi je prineslo večjo daljavo. Upam, da bom tako skočila tudi na tekmi,« si je zaželela 22-letna članica Ilirije. Enako daleč je odneslo devetouvrščeno Niko Križnar, Maja Vtič je s 83 metri zasedla 21. mesto. Vnaprej uvrščena Ema Klinec je doskočila pri 87 metrih, kar je bila deveta daljava med elitno deseterico. Kvalifikacije je sebi v prid odločila Avstrijka Chiara Hölzl (96,5 m), glavna favoritinja, Japonka Sara Takanaši, je bila z nižjega zaletišča štiri metre krajša.