Domen Prevc zmagovalec Klingenthala

KLINGENTHAL – Domen Prevc je zmagal na tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih v nemškem Klingenthalu (140 in 141 m, 286,9) ter po drugi zmagi v sezoni in karieri ponovno prevzel vodstvo v skupnem seštevku.

Drugi je bil Norvežan Daniel Andre Tande (136,5 in 143 m, 286,7), tretji pa Avstrijec Stefan Kraft (138 in 140 m, 284,8).

Jurij Tepeš je bil 17. (129 in 131 m, 252,4), skupni zmagovalec minule zime Peter Prevc pa šele 22. (131,5 in 128,5 m, 248,9).

Po prvem skoku so nastope končali na 44. mestu Nejc Dežman (123,5 m, 110,2), na 48. Anže Lanišek (121,5 m, 106) na 49. Jaka Hvala (119,5 m, 103,3).

Majhni, pa tako dobri v športu

»Konkurenca je bila zelo zgoščen. Če si in na Finskem lahko še povprečen, si bil tu hitro izven boja. Tu sem ves čas delal dobre skoke in bil ves čas zraven. Zato sem po prvi seriji vedel, da bom lahko še nekaj izvlekel iz nastopa. Ob prvi zmagi so me še usmerjali, kam moram iti, ker je v svetovnem pokalu posebna procedura ob podelitvi, skrbiš, da so ostali okrog tebe veseli. Toda danes je bilo drugič in je bilo že lažje, razlike pa sicer ni bilo velike. Slovenske himne na račun moje zmage še nisem slišal, na Finskem je niso igrali, tudi lani v Oslu na mladinskem tekmovanju ne ... Ko pomisliš, kako majhen narod smo, kako malo nas je, pa smo tako dobri v športu. Očitno se gradi na pravih temeljih in tudi vodstvo je pravo,« je dejal zmagovalec dneva.

Sedemnajstletni Domen Prevc je po uvodni zmagi zime v Kuusamu še četrtič stopil na zmagovalne stopničke pokala doslej, od tega je polovica zmag. Drugo je zabeležil na nemški skakalnici, na kateri pa je zgolj za dve desetinki ugnal Tandeja. S tem je dosegel enainšestdeseto posamično zmago za slovenske smučarske skoke; njegov starejši brat Peter Prevc z 21 zmagami vodi med Slovenci.

Svetovni pokal skakalcev se bo konec naslednjega tedna nadaljeval v norveškem Lillehammerju, kjer so se ta vikend merila dekleta.