Domen Prevc z rekordom skakalnice do pokra zmag!

ENGELBERG – Sedemnajstletni Domen Prevc je zmagal na drugi tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih v švicarskem Engelbergu in s četrto zmago v sezoni ter karieri še povečal vodstvo v skupnem seštevku. V prvi seriji je dosegel rekord skakalnice, 144 m, in s tem odlično napovedal prestižno novoletno turnejo štirih skakalnic čez deset dni.

Prevc je s 144 in 141,5 metra zbral 305,9 točke in za 12,1 točke ugnal Poljaka Kamila Stocha (143,5 in 141,5 m, 293,8), tretji pa je bil Avstrijec Stefan Kraft (138,5 in 138 m, 283,1).

Jurij Tepeš je bil 27. (127,5 in 130 m, 252,1), Cene Prevc pa je delil 29. mesto (128 in 127,5 m, 245,8).

Branilec velikega kristalnega globusa in dosedanji rekorder skakalnice Peter Prevc je na 33. mestu (126,5 m, 120,7) presenetljivo prvič po marcu 2014 ostal brez finala, ki ga je zgrešil za pol točke. V drugi seriji ni nastopil še Nejc Dežman, ki je bil 43. (123 m, 113,2), Anže Lanišek pa je na 41. mesto kvalifikacij znova ostal brez tekme.