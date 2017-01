Domen Prevc ostal brez rumene majice

INNSBRUCK – Norvežan Daniel Andre Tande je bil najboljši na tretji tekmi novoletne turneje v Innsbrucku (128,5 m, 125,7 točke). Tekmo so zaradi spremenljivega vetra izvedli le v eni seriji, po kateri je Tande prevzel vodstvo v skupnem seštevku pokala iz rok Domna Prevca. Tande je pred četrto tekmo tudi vodilni v seštevku novoletne turneje. Drugi je bil njegov rojak Robert Johansson (133 m, 123,1), tretji Rus Jevgenij Klimov (127 m, 119,1), četrti pa Poljak Kamil Stoch (120,5 m, 117,4), do te tekme vodilni na turneji.

Slovenci razočarali

Točke sta od Slovencev dobila le Peter in Domen Prevc. Branilec lanske novoletne zmage in velikega kristalnega globusa Peter je bil v maratonski uvodni seriji, ki so jo zaradi močnega in spremenljivega vetra pogosto prekinjali, 19. (114 m, 103), doslej vodilni v svetovnem pokalu Domen pa 25. (112,5 m, 100,4).

Jernej Damjan je končal na 32. mestu (116 m, 99,1), Jurij Tepeš na 33. (110,5 m, 94,6), Anže Semenič na 36. (108,5 m, 88,9), Cene Prevc pa na 40. (106,5 m, 86,8). Rok Justin je izpadel že v torkovih kvalifikacijah.

Zadnja tekma novoletne turneje bo v petek ob 16.45 v Bischofshofnu.