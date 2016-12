Domen Prevc o svoji taktiki

ENGELBERG – Danes smučarske skakalce v Švici čaka še ena preizkušnja. Domen Prevc, ki je v soboto spet stal na stopničkah, je še okrepil vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala .

Po skoku v finalu je sicer dejal, da posebnega olajšanja ni čutil. »Kaj pa vem, saj nisem bil zategnjen, nisem potreboval olajšanja. Drugi skok je bil res dober.« Nato pa dodal še, da v finalu nima posebne taktike: »Nimam nobene taktike. Morda je to bolj za vas, ki tako gledate na rezultate. To sta dva različna skoka, eden boljši in eden slabši, in potem je morda videti, da grem v drugega bolj 'na polno' kot prvega, a ni tako. Oba grem enako 'na polno', tako kot je treba.«

Neposreden je bil tudi glede trditev nekaterih, ki pravijo, da mu veter v hrbet ne leži. »To običajno reče tisti, ki se ne spozna na skoke. Če je skok dober, bo neslo v vsakem primeru,« meni Domen, ki se je ozrl tudi na novo skakalnico Gross-Titlis. »Prav velike razlike nisem občutil, lanskoletne skakalnice se niti ne spomnim, tako da ne bi rekel, da si dva metra više ali kaj podobnega. Ne vem, ali je kaj drugače, a gotovo je v redu.«

Danes bo v Engelbergu še ena tekma, zadnja pred novoletno turnejo. »Veselim se predvsem tega, da bomo z družino. Poseben je predvsem božič, ko se pozabijo vse zamere, vse gre na stran, v družbi domačih je povsem sproščeno,« je k prazničnim dnem svoje misli usmeril Domen.