Domen Prevc je res najboljši na svetu, a v Sloveniji ne

Domen Prevc je (v tem trenutku) najboljši na svetu, ni pa v svoji državi. V četrtek je bilo namreč na Bloudkovi velikanki v Planici pod umetno svetlobo opravljeno državno prvenstvo v smučarskih skokih, v moški posamični konkurenci je slavil povratnik po poškodbi kolena Jernej Damjan, član Sam Ihana. Vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Domen Prevc iz Triglava se je moral zadovoljiti z drugim mestom, njegov klubski kolega iz kranjskega kluba Nejc Dežman je pristal na tretji zmagovalni stopnički. Prvič v karieri se DP ni udeležil najboljši skakalec zadnje zime Peter Prevc; zaradi slabega uvoda sezone v svetovnem pokalu si pred novoletno turnejo, tam brani naslov najboljšega, formo brusi po posebnem programu. Če je bil morebiti kdo presenečen, da je bil Jernej Damjan uvrščen v ekipo za novoletno turnejo, po državnem prvenstvu za to nima več razloga. »Tudi zame je naslov prvaka presenečenje, vedel sem, kam spadam, a od Domna sem denimo pričakoval precej več. Vem, kako je, ko si zelo dober v svetovnem pokalu, takrat državna prvenstva vzameš bolj z levo nogo, saj si osredotočen drugam. Menim, da to ni bilo tisto, česar je Domen sposoben. Moja prednost je bila zagotovo, da nisem utrujen, še pomembnejša je bila uspešna operacija. Naposled se spet počutim, kot se moram, zaupam svoji nogi, ni slabega občutka in zato je vse precej lažje početi,« je bil zadovoljen Jernej Damjan, ki je imel najdaljši daljavi obeh serij (135 in 135,5 m), Domna Prevca je ugnal za več kot deset točk, 268,4 proti 258. »Glede ambicij na novoletni turneji sem realen. Svetovni pokal je čisto nekaj drugega kot domače tekme. Stres je večji, pritisk je drugačen. Ne vem, kako se bom tam znašel, vem pa, da se znam pravilno obrniti. Najbolj me veseli, da kažem konstantno dobre skoke. Če naredim manjšo napako, se na metrih ne pozna veliko. To je tisto, česar si vsak želi. To je način, da ko skačeš dobro, tudi majhna napaka ni usodna. Ne skočiš 15 metrov manj, temveč pet, kar še vedno ni tako slabo,« je dodal eden od sedmerice slovenskih orlov za turnejo štirih skakalnic.



Jutranji človek



Domen Prevc po naslovu podprvaka ni kazal razočaranja. »Sem zelo zadovoljen, to je bil uspešen trening. Skoki res niso bili nekaj posebnega, a sem zadovoljen. Pred novoletno turnejo ne bom več testiral nove opreme. Zame je že menjava čevljev velika razlika. Jernejevih skokov mi ni uspelo pogledati, nisem takšen tip tekmovalca, da bi se ukvarjal s tekmeci. Tekme v večernem terminu mi niso preveč blizu, sem bolj jutranji človek. Poznopopoldanske ure mi ravno ne ustrezajo, a tako je, s tem se je treba sprijazniti. Tudi tekme svetovnega pokala so v takšnem času, in to je lahko dober trening,« je menil 17-letni letošnji zmagovalec štirih tekem v svetovnem pokalu. Ekipnega državnega naslova v Planici so se znova veselili skakalci prve ekipe kranjskega Triglava, stopničko nižje so pristali sam ihanovci, tretji so bili prireditelji DP Rateče Planica.



Med dekleti je naslov najboljše pod Triglavom osvojila lani skupno tretja v svetovnem pokalu Maja Vtič (Zabrdje), za 7,3 točke je premagala lansko prvakinjo Emo Klinec (Alpina), tretja je bila več kot 31 točk zadaj članica Sam Ihana Eva Logar. »Vesela sem, predvsem skokov, saj imam dobre občutke. Niso še najboljši, imam še kakšno rezervo, to bo treba popraviti,« je pristavila sveža šampionka.