Domen Prevc gre na letalnico: Strah me je, ko ga vidim

»Zdaj je uradno, Domen Prevc ni več samski. Dobro, šalimo se, bo pa naslednji konec tedna nastopil na letalnici v Oberstdorfu,« lahko beremo na družabnih omrežjih, kjer novica, da bodo 17-letnemu fantu dovolili nastop na tako veliki napravi, kar precej odmeva, zlasti med njegovimi poljskimi navijači.

V smučarskih skokih je namreč nepisano pravilo, da mladoletniki ne nastopajo na letalnicah, a tokrat bo očitno vse drugače. Trener Goran Janus je javnosti zaupal, da v Oberstdorf potuje sedem Slovencev, za Domna Prevca, ki po njegovih besedah skače toplo-hladno, pa upa, da ga bo lahko »sestavil« do naslednje postaje svetovnega pokala.

It's official - Domen Prevc is no longer single!



Okay just kidding, but he will be ski flying in #Oberstdorf next weekend. #fisskijumping