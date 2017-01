Domen Prevc gre na letalnico?

LJUBLJANA – Sedemnajstletni Domen Prevc, ki je trenutno tretji v skupnem seštevku svetovnega pokala v smučarskih skokih, bo na poletih v nemškem Oberstdorfu nastopil glede na ta, kako bo skakal in se počutil na tekmi svetovnega pokala konec tega tedna v Willingenu, prav tako v Nemčiji, je povedal glavni trener slovenske reprezentance Goran Janus.

»Dogovor je zdaj tak, da bomo počakali do konca Willingena. Če bo potek dober, gre Domen v Oberstdorf na polete, če ne, kar bomo ocenili zadnji dan, pa bo imel en vikend prosto in bo nadaljeval svetovni pokal v Sapporu,« je pojasnil Janus. Najmlajši izmed bratov Prevc po nepisanem pravilu, da (pre)mladi skakalci ne nastopajo na velikankah, že lani ni tekmoval na svetovnem prvenstvu v poletih na Kulmu pa tudi ne na finalu v Planici, tako da bi bil nastop prvi konec tedna v februarju v Oberstdorfu njegov krstni na letalnicah.

»Ni mi žal, ker Domen ni bil zraven, sem ga pa danes zjutraj podžgal, kje ima opremo. Nič ni odreagiral. Je prav, da je tako. Pred sabo ima še veliko, dovolj bo še priložnosti,« je 20. marca lani po finalu v Planici na vprašanje, ali mu je kaj žal, ker v ekipo ni uvrstil 14. skakalca pretekle zime Domna Prevca, dejal Janus. Zdaj se ukvarja tudi z dilemo, ali na naslednjo tekmo poslati Jurija Tepeša, ki je bolan in je z virozo nastopil že na sobotni ekipni tekmi. Odločitev bo padla v sredo. Aljaž Osterc in Bor Pavlovčič v soboto potujeta na mladinsko SP v ZDA, namesto njiju bosta v Willingenu slovenske barve zastopala Anže Semenič in Anže Lanišek. V Nemčijo bodo potovali še bratje Domen, Peter in Cene Prevc ter Jernej Damjan.

Peter Prevc: Tekme bodo prinesle napredek

Peter Prevc je po dveh tekmah premora znova nastopil konec prejšnjega tedna v Zakopanah in bil najboljši posameznik sobotne ekipne tekme, kjer je bila Slovenija tretja, nato pa je bil kar razočaran po 13. mestu na posamični tekmi naslednji dan. »Vikend v Zakopanah je bil zame spremenljiv; če bi zamenjal včerajšnje in petkove skoke bi bili vsi zelo zadovoljni. Vesel pa sem, da mi je 'zrak' ponovno ustrezal, da me je neslo in sem skakal daleč, kar si lahko samo želiš. Tekme bodo prinesle napredek, glava mora biti umirjena in sproščena, drugače se hitro zgodi, kar se je včeraj. Za naprej zaradi nihanj težko kaj napovedujem in pričakujem. Iz dneva v dan se trudim, da bi bil boljši, in na tem bom tudi ostal, ker mi kaj drugega ne preostane,« je na novinarski konferenci po vrnitvi iz Poljske pojasnil branilec velikega kristalnega globusa.

Domen Prevc je imel v zadnjem obdobju manjše hitrosti od nekaterih tekmecev v zaletu pred odskokom. »Če pogledamo statistike, so moje hitrosti na zaletu 1,2 kilometra na uro manjše od Daniela Andrea Tandeja in to je precejšnja razlika. Imam še rezerve v počepu in prepričan sem, da bo to šlo počasi na bolje,« je menil Domen, Cene Prevc pa je bil zadovoljen, ker se je v Zakopanah znova uvrstil med dobitnike točk. »Zadnja tekma v nedeljo mi je prinesla potrebnega optimizma, ker sem prejšnjo v Wisli končal zunaj trideseterice, zato optimistično gledam naprej. Ker na ekipni tekmi nisem nastopil, sem imel nekaj več časa in sem lahko šel malo tudi po mestu, za kar sicer nimamo veliko časa.«

Jernej Damjan: Malo so krivi Poljaki

Letošnje sezone je zelo vesel tudi Jernej Damjan, ki je po operaciji kolena zamujal že z bazičnimi pripravami, ko so drugi nastopali v Kuusamu, pa je sam opravil šele prve skoke. V ekipo se je vključil ponovno na novoletni turneji in je zdaj stalni dobitnik točk pokala. »Na to tudi sam nisem računal, da se bom tako hitro in s stabilno formo po vseh zdravstvenih težavah vrnil. Sem se že spraševal, ali bom lahko sploh še tekmoval. Ta vikend pa sem bil znova na zmagovalnih stopničkah in moji sobotni ekipni skoki so bili na visoki ravni. V nedeljo sem delal napake, malo so 'krivi' Poljaki, ki so 'popravili' skakalnico tako, da mi ne ustreza več najbolje. V prvi seriji sem naredil tudi veliko napako, a vseeno tekmoval v finalu, kar je zelo dobra informacija. Ko si v skokih dalj časa, natančno veš, da je majhna meja med tem, ali si v točkah ali ne, ker je to ogromen preskok. Zdaj v skokih ponovno uživam, kar je najbolj pomembno,« je dejal Damjan, ki je največje število zmagovalnih stopničk dosegel prav v Willingenu.

Goran Janus je ocenil, da dajeta dve uvrstitvi na zmagovalne stopničke po novoletni turneji v Wilsi in Zakopanah ekipi dodaten zagon. »V posameznih serijah skoki niso bili dovolj dobri, a še vedno je bilo to dovolj za uvrščanje med najboljših 30. Zdaj so na programu večje skakalnice v Nemčiji, v Willingenu in letalnica v Oberstdorfu, kjer si želimo tudi dobrih uvrstitev na posamični tekmi, na ekipni pa bomo šli v boj za prva tri mesta.«