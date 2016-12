Domen Prevc bi z zmago izboljšal Peterkov rekord

Glavna športna tema novoletnih pogovorov na bavarskem jugu ne bo nogometni klub Bayern. Že danes se namreč v Oberstdorfu s kvalifikacijami začenja 65. novoletna skakalna turneja, uvodna preizkušnja bo jutri ob 16.45. V nedeljo, torej 1. januarja, bo v Garmischu ob 14. uri druga tekma, skakalni direndaj se nato seli v Avstrijo; v sredo, 4. januarja, v Innsbrucku prav tako ob 14.00 sledi nova tekma, vse se bo končalo 6. januarja ob 16.45 v Bischofshofnu.



Ker vedno pravimo, da je statistika pretirana računalniška norost ameriških športnih novinarjev, bomo pri turneji štirih skakalnic pri njej kratki. Športne zgodbe delajo ljudje, in ne statistične številke. Torej, Slovenija ima na novoletni turneji dve skupni zmagi; Primož Peterka je prebil led v sezoni 1996/97, zadnjo zimo je germanske štiri skakalnice zmagovito preletel orel Peter Prevc in za nagrado dobil zlatega orla v kipcu.



Vodilni v svetovnem pokalu Domen Prevc je res glavni favorit 65. novoletne turneje, a domača javnost seveda že zahaja v subjektivizem. Zato prelistajmo, kaj o skakalnem prazniku za novo leto pišejo germansko (skispringen.com) in poljsko (Przeglad Sportowy) pišoči mediji. Nemce smo že takoj ulovili pri zlih mislih; članku so namreč dali naslov: Domen Prevc – bo favorit turneje klecnil? Športni zlobneži torej, takoj so udarili na morebitno negativo. Pišejo namreč, da so strokovnjaki neenotni pri tem, ali lahko 17-letnik kot skupni zmagovalec nasledi 24-letnega starejšega brata Petra Prevca. Zanje je dokaz slovensko državno prvenstvo v Planici; 33-letni Jernej Damjan, ki po dvojni operaciji kolena v tej sezoni še ni tekmoval v svetovnem pokalu, je namreč premagal Domna Prevca, zmagovalca štirih tekem letošnje športne zime. Za Nemce je to prvo znamenje, da Domen ne bo vzdržal v favorizirani vlogi in pod pritiski, ki ga ta ustvarja. »Ne čutim nobenega pritiska. V moji glavi ni ničesar, ne čutim, kot da bi pričakoval nekaj posebnega. Seveda želim zmagati, a to me v resnici ne zadeva. Če bom zmagal, bo v redu, če ne, bom le preprosto odšel domov. Že pri starejšem bratu sem videl, kako je videti serijsko zmagovanje, to zame ni nič novega,« pravi Domen Prevc. Pri vsem je tudi zanimivo, da Smučarska zveza Slovenije pri raznih pritiskih ne želi ponoviti napake, kot se je dogodila pri najstniškem Primožu Peterki, zanimivo, ta je novoletno turnejo dobil pri starosti 17 let. Predstavnik za odnose z javnostmi SZS Tomi Trbovc namreč Domnu Prevcu dovoli na uradne novinarske konference po tekmah in kratko novinarsko pobiranje izjav neposredno po preizkušnji, daljši posamični pogovori za tuje novinarje pa so že tabu.



Gležnja iz gume



Slovenski najstnik Domen Prevc tudi navdušuje s slogom, pri skokih ima glavo globoko med obema smučkama. »Domen Prevc izrablja svojo ekstremno gibljivost v gležnjih, kot da bi ju imel iz gume. To ga dela samosvojega,« o njem pravi glavni trener nemških skakalcev Werner Schuster. »Imam dvome, ali lahko pravšnje tekmuje na štirih preizkušnjah na štirih različnih skakalnicah,« pa pravi nekdanji nemški skakalni as Martin Schmitt, ki raje stavi na Poljaka Kamila Stocha, dvakratnega olimpijskega zmagovalca iz Sočija. Sven Hannawald, njemu je kot edinemu uspela štiriperesna deteljica zmag na eni novoletni turneji, pa meni drugače, Domna Prevca celo vidi v njegovih zmagovalnih čevljih: »Domen Prevc in Daniel-André Tande sta dva kandidata, ki sta tega zmožna.« Werner Schuster pa je dodal še tole: »Ne bo tako kot preteklo zimo, le ples dvojice Peter Prevc in Severin Freund (temu se letos še pozna pomanjkanje treninga zaradi poletne operacije kolka, op. p.). Bolj bo tako, kot je bilo pred dvema letoma, ko je teoretično možnost imelo deset ljudi.« Še to, uvod novoletne turneje v Oberstdorfu je že razprodan, na voljo ni nobene vstopnice več, jutri se bo pod skakalnico Schattenberg nagnetlo 25.000 ljudi.



Poljaki so naši slovanski bratje, je pa denimo, presenetljivo, tako kot Jernej Damjan slovenskega, poljski državni naslov v odsotnosti prehlajenega Kamila Stocha v ponedeljek odnesel Piotr Zyla. »Počutim se mnogo bolje kot v ponedeljek. Vse gre na bolje, za četrtkove kvalifikacije v Oberstdorfu bom nared,« je sporočil Kamil Stoch, trenutno četrti v skupnem seštevku svetovnega pokala. No, v časniku Przeglad Sportowy napadalni skakalni slog Domna Prevca primerjajo z japonskim pred leti, dodajajo pa, da strokovnjaki za njegov slog pravijo, da je nevaren in tvegan, a za zdaj najučinkovitejši. Poljaki pa so na plan potegnili še nekaj zelo zanimivega; če Domen Prevc, rojen 4. junija 1999, novoletno turnejo dobi, bo njen najmlajši zmagovalec. S tem pa bi izboljšal dosežek... Primoža Peterke, ki je leta 1997 turnejo tudi dobil, ko še ni bil star 18 let, rojen je namreč 28. februarja 1979.

Ahonen petkrat prvi na turneji



Najuspešnejši skakalci novoletne turneje po skupnih zmagah so s petimi zmagami Finec Janne Ahonen (1998/99, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2007/08), s štirimi zmagami Vzhodni Nemec in pozneje član združene Nemčije Jens Weissflog (1983/84, 1984/85, 1990/91, 1995/96), s tremi zmagami Vzhodni Nemec Helmut Recknagel (1956/57, 1957/58, 1960/61) in Norvežan Bjørn Wirkola (1966/67, 1967/68, 1968/69).

Rekord deset posamičnih zmag

Največ zmag na posamičnih tekmah novoletne turneje imata Norvežan Bjørn Wirkola in Nemec Jens Weissflog, oba sta jih zbrala po deset. Devet jih premoreta Janne Ahonen iz Finske in Avstrijec Gregor Schlierenzauer, po sedem pa naslednji Finec Matti Nykänen.

Metri so denar



Novoletna turneja se za uspešne skakalce izplača tudi finančno. Za zmago se tako kot v svetovnem pokalu zasluži 10.000 švicarskih frankov (približno 9300 evrov). Skupni zmagovalec pa na koncu pobere še dodatno nagrado v višini 20.000 švicarjev, torej približno 18.600 evrov.