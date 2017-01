Dobro je opravil tudi z medijskim pritiskom

BISCHOFSHOFEN – Skakalci so naposled sklenili prehod v novo leto 2017, tekma v Bischofshofnu je namreč zaključila 65. turnejo štirih skakalnic. Preizkušnjo v Avstriji je dobil Poljak Kamil Stoch, s tem pa tudi zmagal v skupnem seštevku novoletne turneje in po Adamu Malyszu leta 2001 postal drugi Poljak, ki je dobil prestižno tekmovanje in osvojil zlatega orla. Stoch (134,5 in 138,5 m, 289,2 točke) je v Bischofshofnu premagal Avstrijca Michaela Hayböcka (130,5 in 142 m, 283,3), tretji je bil še en Poljak, Piotr Zyla (131 in 137 m, 275,8). Domen Prevc je bil četrti (130,5 in 139,5 m, 275,2), na turneji je kot najboljši Slovenec osvojil skupno deveto mesto, znova pa je tudi prevzel vodstvo v razvrstitvi svetovnega pokala. A na vrhu je zelo tesno, Domen Prevc ima 646 točk, Norvežan Daniel-André Tande 637, tretji Kamil Stoch pa je že pri 633 točkah. Na zadnji tekmi turneje je bil vodilni po prvi seriji Jurij Tepeš na koncu sedmi, Jernej Damjan 19., branilec zmage na novoletni turneji Peter Prevc pa 23. Skupno je najboljši skakalec minule zime končal na 14. mestu. Dvakratni olimpijski zmagovalec Stoch in Poljaki lahko upravičeno slavijo, saj je v skupnem seštevku turneje štirih skakalnic drugo mesto zasedel Piotr Zyla, tretji je bil Tande, četrti pa še en Poljak, Maciej Kot. Novemu poljskemu trenerju, Avstrijcu Stefanu Horngacherju, je torej pred sezono pri temeljni pripravi svojih fantov uspel pravi mali čudež in je v novi zimi povsem preporodil Poljake. Stoch pa je z novoletno zmago zaokrožil zbirko trofej, poleg dveh olimpijskih ima še svetovni naslov in skupno zmago v svetovnem pokalu.

