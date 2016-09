Dober vpliv Ane Drev

Dober mesec nas še loči do začetka nove sezone alpskega smučanja. Tudi tokrat bo čast premiere (22. oktobra je na sporedu veleslalom) pripadla dekletom, ki bodo sezono začele na ledeniku Rettenbach v Söldnu. Naša ženska izbrana vrsta v postavi Ana Bucik, Saša Brezovnik, Meta Hrovat, Tina Robnik, Katarina Lavtar, Maruša Ferk, Vanja Brodnik, Ana Drev ravno v teh dneh nadaljuje snežne treninge, od ponedeljka so v Italiji na Passo Stelvio, kjer nabirajo snežne kilometre. »Razmere so dobre za delo. Prvi dan nam je malce nagajalo vreme, včeraj pa smo izvrstno vadili. Spimo dobrih 3000 metrov nad morjem, treningi potekajo še 400 metrov višje,« začne svoje javljanje trener Denis Šteharnik, ki je s svojo strokovno ekipo pripravil vadbo v superveleslalomu, veleslalomu in slalomu. »Uvodnih nekaj dni je namenjenih temu, da dekleta spet pridejo nazaj v stare tirnice. Zadnji teden so delale na kondiciji, teden prej pa so imele prosto,« Šteharnik opiše, kako so dekleta izkoristila čas po vrnitvi z južne poloble. Ob tem ne pozabi izreči zahvale kondicijskemu trenerju Urošu Jelenu. Šteharnik je prepričan, da je prav zavoljo dobre fizične priprave manj težav na snegu, dekleta pa imajo zavoljo stabilizacijskih vaj manj bolečin.



Ilka se bo pridružila



Tudi letos so šli v argentinsko Ushuaijo, kjer so opravili, kar so načrtovali. Čeprav so imeli kar nekaj vremenskih nevšečnosti. »Ker ni bilo snega, smo odhod prestavili za teden dni. Ko smo prispeli, je bilo malo snega. Do konca bivanja pa smo doživeli prav vse: trening v novem celem snegu, urejene proge, za konec pa še vadbo na poledeneli podlagi. Opravili smo tudi test opreme,« je Šteharnik kljub nekaj težavam pozitivno ocenil razmere v Argentini. V teh dneh želi, da dekleta preizkusijo opremo še na ledeniku, opravila pa bodo več situacijskih treningov, kjer bodo podobne razmere kot na tekmah svetovnega pokala. »Novinke so se dobro vključile v ekipo. Pri tem so jim v pomoč izkušene smučarke, z nasveti pa prednjači Ana Drev, ki pozitivno vpliva na vse tekmovalke,« še doda Šteharnik. V prihodnjih tednih bo ekipa opravila tudi nekaj primerjav. Zdaj za to še ni primeren čas. »Želim si, da so dekleta zbrana in fokusirana na svoje smučanje in odpravljanje napak. Ni potrebe, da gledajo druge tekmice. Za to bo še čas,« utemelji svojo odločitev šef zasedbe, ki se ji bo občasno priključila tudi Ilka Štuhec. Mariborčanka, v novi sezoni bo osredinjena le na hitre panoge, je pred enim tednom končala priprave v La Parvi. Na tem koncu Evrope bo naša ženska ekipa ostala do sobote, potem se vrača domov. Prihodnji teden bo vse odvisno od vremena, kot je to rado v tem obdobju leta. Če bo deževalo in bo slabo vreme, bodo nekaj dni namenili kondiciji. Če pa bodo razmere ugodne, bodo v torek odpotovali v Hintertux.