Derbi za ogrevanje

Ni več prijateljskih tekem, so že skoraj enotni športni strokovnjaki in navijači. So tekme, ki prinašajo točke oziroma napredovanje, druge pa so pripravljalne, kjer se teži k uigranosti, učinkovitosti in, seveda, zmagi. Hokejisti Sij Acroni Jesenic in Olimpije, večni rivali na slovenskih lednih ploskvah, bodo danes ob 19.30 v jeseniški dvorani Podmežakla odigrali prvo pripravljalno tekmo iz kategorije derbijev in tik pred začetkom tekmovanja v ligi EBEL oziroma AHL še zadnjič testirali opravljeno v tednih priprav ter tudi pri navijačih prebudili tekmovalno nrav, saj bodo potrebovali njihovo pomoč v zahtevnih obračunih sezone 2016/17. Ker so železarji in zmaji člani različnih lig, je v sezoni manj medsebojnih obračunov, moštvi se bosta udarili šele v končnici državnega prvenstva, ko se bosta pridružili slovenskim ligašem.



Drevi bo prvi od dveh pripravljalnih derbijev, povratna tekma bo namreč v torek, 13. septembra, ob 19.15 v ljubljanskem Tivoliju.



V obeh klubih pričakujejo, da se bo fantastični uspeh risov v Belorusiji, kjer so se drugič zapored v velikem slogu uvrstili na olimpijske igre, poznal pri obisku gledalcev. Olimpija ima v svojih vrstah dva reprezentanta, napadalca Aleša Mušiča in Nika Pema. Kapetan Mušič še ni podpisal nove pogodbe z zmaji, zato ga drevi ne bo na ledu, kot niti ne lažje poškodovanih Sebastjana Hadžiča in Kristjana Čepona. Sij Acroni Jesenice pa vodi selektor Nik Zupančič, ki ima v obeh zasedbah tudi prekaljenega branilca Aleša Kranjca. Že samo junaki iz Minska si zaslužijo poseben poklon domačega občinstva na Jesenicah in v Ljubljani, če ne upoštevamo klubske pripadnosti in vročice pričakovanj pred novo razburljivo sezono v alpski ligi in ligi EBEL.



Napadalec Jesenic Jure Sotlar je eden izmed trojice (še Luka Kalan in Miha Logar), ki so se to poletje iz Tivolija preselili v Podmežaklo. V novi ekipi se počuti odlično, avgustovske priprave so potekale po načrtih, čeprav je bil šef Zupančič vmes zaseden s projektom OI 2018. Toda v tem obdobju je njegove zamisli na treningih in tekmah uresničeval pomočnik Jaka Avgustinčič. Zato so Sotlar, prvi igralec zadnjega finala DP, in druščina ustrezno nabrušeni na obračun z zmaji. »To je posebna tekma, posebno vzdušje, posebna motivacija. Vse je drugače, čeprav se morda komu zdi le kot še ena od tekem. Na tem derbiju ti motivacije ne more zmanjkati in prej zmanjka igralnega časa kot volje do igre. Sicer so priprave na tekmo enake kot na vsako, vendar ko stopiš na led, se zaveš, da je to nekaj večjega,« meni Logar, ki bo prvič igral proti nekdanjim klubskim kolegom: »Najprej se bom na tekmo moral pripraviti psihično, enako kot sem delal, ko sem igral proti Jesenicam. Sem športnik in želim zmagovati. Proti Olimpiji nimam nobene zamere, hokej pa je moja služba, sem pač profesionalni hokejist. Zato vem, kaj moram storiti. Igrati najbolje, kot znam, če bo priložnost, tudi zadeti in uživati v igri. Spoštujem oba kluba, ampak zdaj igram za Jesenice in navijači Jesenic pričakujejo zmago. Pred sezono sem si želel, da bi odšel na bolje, v razmere, ki bi mi bolj ustrezale, zagotavljale napredek v moji karieri, in to mi je uspelo.«



Olimpija je pred novo sezono v razširjenem avstrijskem prvenstvu, ligi EBEL. Zeleno-beli si želijo popraviti klavrn učinek zadnjih sezon, ko so bili za tekmece le sparing partner in so izpadli že po rednem delu tekmovanja. Trener Bojan Zajc si želi, da bi se uvrstili vsaj v končnico, s čimer bi naredili korak naprej. Veliko bo odvisno tudi od prispevka šestih tujcev, ki so prišli v Tivoli. To so ameriški vratar Jeff Frazee, kanadska branilca Sacha Guimond in Jonathan Harty ter trije napadalci, Kanadčana Chris Langkow in Raphael Bussieres ter Šved Gilbert Gabor. Očitno bo v sezono z zmaji krenil tudi latvijski branilec Kristaps Bazevics, zamenjava za Maksa Selana, ki je konec avgusta zadnji zapustil zmajevo gnezdo.