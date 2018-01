Daniel Andre Tande novi svetovni prvak v poletih, Prevc šesti

OBERSTDORF – V Oberstdorfu smo dobili novega svetovnega prvaka v poletih. To je postal Norvežan Daniel Andre Tande. V treh serijah – zadnjo so zaradi premočnega vetra odpovedali – je poletel 212, 227 in 200 metrov ter zbral 651,9 točke.

Srebro je osvojil Poljak Kamil Stoch s 638,6 točke, bron pa Nemec Richard Freitag s 627,6. Najboljši Slovenec je bil Peter Prevc na šestem mestu.

Peter Prevc (222,5/199,0/218,0 m) je skupno zbral 600,1 točke, Anže Semenič (214,5/178,0/186,0) je bil s 538,8 točke 14., Jernej Damjan (216,0/174,5/197,5) je bil s 533,8 točke 15., Domen Prevc (179,5/187,5/192,5) pa s 501,1 točke 21.

Tilen Bartol je z 39. mestom zaključil tekmovanje že po petkovi prvi seriji.

V nedeljo bo v Oberstdorfu ob 16. uri še ekipna tekma.