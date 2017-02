Danes je sporedu prava smukaška poslastica

ST. MORITZ – Po preloženem, a ne odpovedanem vrhuncu svetovnega prvenstva v alpskem smučanju bodo poskušali v Sankt Moritzu na progi Corviglia izpeljati kar oba smuka, najprej ženskega in nato še moškega. Slovenija ima v obeh konkurencah kandidata za kolajni, Ilka Štuhec je prva favoritinja ženskega smuka, Boštjan Kline je prvi slovenski favorit moškega smuka.

Ženski smuk se bo v skladu z novim urnikom začel ob 11.15, začetek moškega bo ob 13.30.

Megla kriva za odpoved tekme

V soboto so se pod progo Corviglia v ciljno areno Salastrains zgrnile množice ljubiteljev smučanja, pričakovali so jih 35.000, ki pa kljub sončnemu vremenu niso dočakale smukaške tekme. Ravno sredino proge je zavila gosta megla, oblak pa se ni in ni razkadil, vodja tekmovanja je tako lahko po več prekinitvah razglasil, da tekme ne bo mogoče izpeljati. Seveda gre za meteorološki pojav, značilen za Engadinsko dolino, ki ima celo svoje ime Maloja Schlange (Malojska kača).

Za danes je bil ob ženskem smuku že načrtovan moški smukaški trening pred ponedeljkovo alpsko kombinacijo. Namesto trening tekme smukače čaka kar povsem pravi boj za tri kolajne, zlato, srebrno in bronasto.

Na progo se bodo pognali tudi štirje slovenski smukači Boštjan Kline, ki ima po novem startno številko osem, Klemen Kosi s številko 22, Rok Perko s 30 in Miha Hrobat s 34. Na startu je vsega skupaj 56 tekmovalcev.

Katera bo naslednica Tine Maze?

Pred tem se bodo za naslov svetovne smukaške prvakinje pomerile alpske smučarke, ko bo znana naslednica Tine Maze na smukaškem prestolu. Ilka Štuhec bo imela startno številko sedem, Maruša Ferk pa bo startala kot 23. Na startu bo 38 tekmovalk.

Po poškodbi Švicarke Lare Gut, ki si je na ogrevanju pred kombinacijskim slalomom poškodovala koleno, in ob odsotnosti Avstrijke Anne Veith se je krog favoritinj za zmago še zožil. Prva favoritinja je Slovenka, Štuhčeva, za katero je izjemna sezona, v kateri je osvojila tri smuke za svetovni pokal in prepričljivo vodi v smukaškem seštevku.

Štuhčeva je bila najhitrejša tudi na zadnjih dveh treningih smuka, na kombinacijskem smuku, na skrajšani progi, pa jo je prehitela le Italijanka Sofia Goggia. Američanka Lindsey Vonn je po vrnitvi po poškodbi mlajšim tekmicam dokazala, da še ni za staro šaro, saj je osvojila smuk v Garmischu ter je zelo samozavestna. Vedno je blizu tudi Tina Weirather iz Liechtensteina, srebrna na superveleslalomski tekmi.

Šestindvajsetletna Mariborčanka ima še zadnjo priložnost za osvojitev kolajne na tem svetovnem prvenstvu ter sploh prve na članskih prvenstvih. V superveleslalomu je po napaki pristala na 11. mestu, presenetljivo je zmagala Avstrijka Nicole Schmidhofer, sanje o kombinacijski kolajni pa so se končale na slalomski progi v snegu z odstopom po prvih treh količkih.

Štirje nekdanji mladinski svetovni prvaki

Na startu pod slovensko zastavo so kar štirje nekdanji mladinski svetovni prvaki. Štuhčeva (2008, Formigal), Kline (2011, Crans Montana) in Perko (2005, Bardonecchija) so smukaški mladinski prvaki. Štuhčeva (2007, Flachau) je slavila tudi v slalomu, Kline (2011, Crans Montana) in Hrobat (2015, Hafjell) pa v superveleslalomu.

Na moškem smuku je favoritov za kolajno več, na seznamu so Švicarji, Italijani, Avstrijci, Norvežani, Francozi, Američani in Kanadčani. Branilec naslova smukaškega prvaka izpred dveh let (Vail/Beaver Creek) je domačin Patrick Küng. Na startu tekme sta tudi nosilec srebra Američan Travis Ganong ter branilec brona Švicar Beat Feuz.

Pri ženskah nosilke smukaških kolajn iz Beaver Creeka ne bodo nastopile, zlata Mazejeva je končala kariero, srebrna Avstrijka Anna Veith se je odločila, da bo smuk v St. Moritzu izpustila, bronasta Gutova je zaradi poškodbe že končala sezono.