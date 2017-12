Damjan z dodatnim plusom v Nemčijo

LJUBLJANA – Od sedmerice slovenskih smučarskih skakalcev, ki bodo danes odrinili na 66. novoletno turnejo, je v tej sezoni doslej največ prikazal Jernej Damjan. Na svojem računu ima že 177 točk (največ kajpak po zaslugi zmage v Ruki), s katerimi kot naš najvišje uvrščeni reprezentant v skupni razvrstitvi drži 9. mesto. Na uvodnem vrhuncu olimpijske zime 2017/18 si želi predvsem oplemenititi svojo bero. »Na vseh štirih preizkušnjah bi se rad uvrstil v finale in v seštevek prispeval osem skokov, kar mi doslej v isti sezoni še ni uspelo. To je moj cilj za tokratno turnejo,« si je zaželel 34-letni Ljubljančan, ki je v končnem točkovanju tega tekmovanja najvišje posegel z 18. mestom (v sezonah 2007/08 in 2009/10). Iz izkušenj ve, da bo prihodnjih enajst dni zelo dolgih in napornih. »Ker si zaradi natrpanega urnika in voženj s prizorišča na prizorišče ne moreš niti dobro oddahniti, zna biti to res zoprno tekmovanje, skakalnice pa se tako zelo razlikujejo med seboj, da je res težko meriti na vrh, če nisi v optimalni formi. Edini, ki v tej sezoni skače stanovitno, je Nemec Richard Freitag in je zato vsekakor vroči favorit, vendar pa je turneja v preteklosti postregla že z marsičim, zato se lahko do finala v Bischofshofnu vse popolnoma obrne. Za naslov olimpijskega prvaka potrebuješ en dober dan, za skupno zmago na turneji pa štiri vrhunske dneve,« je poudaril Damjan, ki ne verjame, da mu bo katera od skakalnic tako pisana na kožo, kot mu je bila tista v Kuusamu. Se mu pa občutki iz leta v leto tako zelo spreminjajo, da se bo pustil presenetiti.

Nikogar se ni ustrašil

»Tudi Kuusamo mi po navadi ni ustrezal, letos pa sem se tam počutil kot doma v dnevni sobi. Če se mi bo pokrilo vse, se prav lahko spet zgodi nekaj podobnega kot v Ruki, če se mi bo pokrilo malo manj, se lahko ponovita Nižji Tagil in Titisee-Neustadt, kjer sem bil med deseterico, če pa mi bo šlo vse narobe, bi lahko doživel tudi Engelberg (37. in 22.),« je skakalec ihanskega Sama pripravljen na različne scenarije. Glede na to, kako skače v tej zimi, mu je bolj ali manj vseeno, koga bo dobil za tekmeca v seriji na izpadanje. »Ne bi si želel le katerega od reprezentančnih kolegov. Da ga ne bi izločil. Ali pa on mene,« je v smehu pripomnil Jernej, ki je izpustil nedavno državno prvenstvo v Planici. »Nikogar se nisem ustrašil. Nastop sta mi odsvetovala trenerja Goran Janus in Igor Medved, ker dobro vesta, da mi regeneracija pomeni desetkrat več kot trening. To je bil pač do sklepnega dejanja konec marca v Planici edini vikend, ki sem ga lahko preživel z družino. Ko imaš enkrat razvito tehniko, je počitek dosti bolj koristen od treninga. Pri svojih izkušnjah ne potrebujem več velikega števila skokov, o čemer sem se vnovič prepričal tudi poleti. Čeprav sem začel skakati šele avgusta, torej dva meseca pozneje kot reprezentančni kolegi, sem jim bil že na prvem skupnem treningu konkurenčen ali celo pred njimi,« je pojasnil izkušeni Ljubljančan, ki je pred kratkim dobil nove smuči sport 2000. »Še v Engelbergu sem tekmoval s parom iz prejšnje sezone, ki sem ga shranil za hude čase, kar se je izkazalo za odlično potezo. A nove so še boljše, kot sem pričakoval, tako da sem dobil še dodaten plus za turnejo,« je še dejal Damjan.

Slovenskih sedem Ob Jerneju Damjanu bodo v današnjih kvalifikacijah v Oberstdorfu, ki se bodo tako kot sobotna tekma začele ob 16.30, od Slovencev nastopili še Tilen Bartol, Žiga Jelar, Peter Prevc, Anže Semenič, Jurij Tepeš in Timi Zajc.

V drugo brez deseterice V Engelbergu so izvedli še drugo tekmo za celinski pokal. Potem ko je v sredo krstno zmago v 2. svetovni ligi slavil 17-letni Francoz Jonathan Learoyd, je včeraj vse tekmece preskočil Avstrijec Ulrich Wohlgenannt. Od Slovencev se je z 11. mestom najvišje zavihtel Bor Pavlovčič, točke pa so si priborili še Nejc Dežman (13.), Miran Zupančič (17.) in Tomaž Naglič (24.), ki je bil dan prej naš najboljši na 7. mestu.