Damjan skočil na peto mesto

INNSBRUCK – Poljak Kamil Stoch (130 in 128,5 m/270,1) je zmagal na tekmi za svetovni pokal v Innsbrucku in krepko povečal vodstvo na novoletni turneji pred zadnjo, četrto tekmo v Bischofshofnu. Drugi je bil Norvežan Daniel Andre Tande (129,5 in 125 m/255,6) in tretji Nemec Andreas Wellinger (133 in 126 m/253,5), Jernej Damjan pa je bil peti.

Za Damjanom (127 in 120 m/239,9) so se izmed Slovencev zvrstili Timi Zajc, ki je bil 17. (118,5 in 122 m/223), Peter Prevc je bil 23. (119 in 111,5 m/212), Nejc Dežman 25. (126 in 111 m/209,6), 27. pa Žiga Jelar (114 in 102 m/202).

V finale se nista uvrstila Tilen Bartol (36., 115 m/106,4) in Domen Prevc (44., 112 m/99,2).

Slovenski trener Goran Janus je celotno tekmo, ki je potekala v deževnem vremenu, komentiral: »Na zaletnem mostu je bila voda, a če si preveč agresiven, kot so naši skakalci, se napake dogajajo. Naši so jih delali in to je to. Veselim se nastopov v Bischofshofnu, kjer je precej večja skakalnica kot v Innsbrucku, ki nam nikoli ni pretirano ustrezala. Jutri so nove kvalifikacije in s tem nov dan.«