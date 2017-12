Brignonejevi veleslalom v Lienzu, Drevova 6., Hrovatova 8., Robnikova 11.

LIENZ – Italijanka Federica Brignone je zmagovalka veleslaloma za svetovni pokal v avstrijskem Lienzu. Kar tri Slovenke so se prebile v najboljšo enajsterico. Ana Drev je bila 6., Meta Hrovat 8., Tina Robnik, 3. po prvi vožnji, pa je na koncu osvojila 11. mesto.

Po letu 1995 so na veleslalomih znova vsaj tri Slovenke uvrščene v prvo enajsterico. Gre za odličen dosežek, a brez češnje na torti, torej slovenskih stopničk. Slovenski ekipni uspeh treh veleslalomistk je odlična napoved in popotnica za tekmovanje za Zlato lisico, ki bo tokrat 6. in 7. januarja v Kranjski Gori. Na lisičkinem veleslalomu 25. februarja 1995 so blestele štiri Slovenke, Špela Pretnar z 2. mestom, Urška Hrovat s 4., Mojca Suhadolc s 5. in Katja Koren z 11.