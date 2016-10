Brez zastonjkarjev na finalu v Planici

LJUBLJANA – V Kompasovi poslovalnici v Ljubljani se je slovesno začela predprodaja vstopnic za največji slovenski športni praznik, finale svetovnega pokala v smučarskih skokih, ki bo v Planici od 23. do 26. marca 2017. Predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar je poudaril: »Letošnja prireditev v Planici je bila zgodovinska. Zato smo se odločili, da bomo poskušali obiskovalcem vstopnice ponuditi čim prej in tako zagotovili dovolj časa za pripravo dogodka. Seveda bomo sproti sledili prodaji in javnost obveščali o številu vstopnic, ki bodo še na voljo.« Prvi mož SZS je bil med prvimi, ki so vstopnico kupili tudi zase in za svoje družinske člane: »Tako postavljamo zgled vsem, ki si na vsak način želijo prireditev ogledati brezplačno. Že po lanski akciji je teh vedno manj.« Prvi je vstopnico v središču Ljubljane kupil predsednik zbora in odbora za skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič, ki je navdušeno sporočil: »Ta gre v okvir, saj je prva. Za Planico pa si bom kupil še eno.«



Predprodaja bo potekala do nedelje, 5. marca 2017, na spletni strani in v poslovalnicah uradnega prodajalca Kompasa, ter pri pooblaščenih prodajalcih – Eventim, Petrol, M holidays in Slovenske železnice. Petdeset najhitrejših kupcev vstopnic bo prejelo posebno nagrado organizatorja sklepnega dejanja skakalne sezone 2017. Za vstopnice je treba odšteti po 23 evrov na tekmo (za četrtkove kvalifikacije 10 evrov), otroške za četrtek, petek in soboto bodo po 3 evre. Mesto na tribuni A je vredno po 50 evrov na osebo, na tribuni B po 45, na tribuni Kavka pa po 65 evrov. Po koncu predprodaje 6. marca se bodo vstopnice podražile.