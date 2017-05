Brez strahu v vlogo vodje

PARIZ – Tudi on se je skozi mešano cono v dvorani Bercy sprehodil jeznega in hkrati žalostnega obraza. Slovenija je izgubila še sedmo tekmo na turnirju, tudi za Kena Ograjenška je bilo svetovno prvenstvo v Parizu prava nočna mora. »Ta tekma ni odločala o ničemer, a smo se zavedali, da jo moramo odigrati pošteno, ne glede na to, kaj se je dogajalo na tem turnirju z našimi rezultati in igro. Borili smo se, toda na žalost nam je spet marsikaj zmanjkalo. Takšen je šport, včasih izgubljaš, drugič zmaguješ. Pred turnirjem smo upali, da bi zadnja tekma morda še lahko odločala o naši usodi. Žal se je zgodilo, kar se je. Vsi smo zelo razočarani zaradi izpada iz elitne divizije, vsekakor smo hoteli doseči več,« je razplet obžaloval 25-letni Celjan.



Ograjenšek v prvotni strategiji selektorja Nika Zupančiča ni spadal v tretjo napadalno trojko z Davidom Rodmanom in Boštjanom Goličičem, saj je bilo to mesto rezervirano za Žigo Panceta. Toda Ljubljančan se je poškodoval tik pred začetkom svetovnega prvenstva, zato je na njegov položaj vskočil Ken. »Kaj prida uigrani nismo bili, smo se pa borili po svojih močeh. Naredili smo, kar se je dalo narediti v teh okoliščinah, kar naj bi pač tretji napad prispeval,« je pojasnil Ograjenšek, ki je bil v tekmah s Kanado in Norveško še drugič prekomandiran, in to celo v prvi napad, saj je moral Žiga Jeglič zaradi kazni izpustiti ta dvoboja. »Treba je pač bilo zakrpati luknjo. Res škoda, ker smo imeli toliko smole na tem turnirju.«



Eden od petih Štajercev v izbrani vrsti spada med mlajše reprezentante. Mlajši so Nik Pem, 21 let, Jurij Repe, 22 let, Luka Gračnar, 23 let, in Matic Podlipnik, 24 let, njegova vrstnika pa sta Miha Verlič in Anže Kuralt. Na klubski sceni se je pet sezon uveljavljal v dresu Olimpije, potapljajočo se zeleno-belo barko je zapustil leta 2014, ko je prestopil v francoski klub Dauphins d'Epinal, lani poleti pa se je vrnil v razširjeno avstrijsko prvenstvo, v katerem nosi dres Gradca. V reprezentanci je moč elitne divizije prvič okusil pred dvema letoma v Ostravi, ki prav tako ni bila srečen kraj za rise. S podobno grenkimi izkušnjami s soigralci zapušča tudi veličastni Pariz. »Menim, da je bila energija v moštvu kar v redu, pozitivno je bilo tako na klopi kot v slačilnici. Toda na vsaki tekmi nam je nekaj zmanjkalo, nasprotniki pa so to s pridom izkoristili,« je desnokrilni napadalec diplomatsko predstavil svoje mnenje o stanju duha v zasedbi risov. Ne bo dolgo, ko bo sam moral prevzeti še več odgovornosti v igri nacionalnega moštva. »Bomo še videli, kako bo. Znano je, da prihaja zelo malo igralcev iz mlajših selekcij, torej ni nekega priliva novih moči. Vsi mlajši, ki smo zdaj tu, bomo morali nekoč prevzeti vloge vodij. Tega se ne bomo ustrašili, računamo pa, da bomo napredovali korak za korakom,« je Ograjenšek previden z napovedmi po neuspehu v mestu luči. »Pariza se vsekakor ne bom spominjal po lepem. Kako tudi bi, če pa smo izpadli razred nižje,« se je še pridušal Ken, ki bo tudi v novi sezoni igral za Gradec. Toda še prej si bo, sicer ne preveč dobre volje, privoščil dopust, nato bo v njegovih mislih že močno prisoten tudi nastop na olimpijskih igrah v Pjongčangu februarja prihodnje leto. S takšnim vrhuncem kariere bi vrgel rokavico štiri leta mlajšemu bratu Timu, ki gre po njegovih stopinjah v Tivoliju.