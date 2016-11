Brata Prevc napovedala zimski skakalni ognjemet

KUUSAMO – Nova sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih je na uvodnih dveh posamičnih preizkušnjah v finski Ruki za slovenski tabor pokazala dva obraza. V petek prijaznega – saj si je 17-letni Domen Prevc priskakal prvo zmago v svetovnem pokalu, lanski skupni zmagovalec in dobitnik velikega kristalnega globusa Peter Prevc pa je bil kljub padcu še tretji –, v soboto zaradi vremenske loterije osornega. Veter je nenehno spreminjal smer, ali skakalcem pihal neugodno v hrbet ali pa so imeli pomoč vzgornika. Peter Prevc v brezvetrju te pomoči ni imel, zato je na koncu zasedel 7. mesto, mlajši brat Domen je bil 13. A vseeno sta pokazala, da sta v sezono prišla odlično pripravljena, od njiju lahko to zimo pričakujemo še veliko skakalnega ognjemeta. Jurij Tepeš je še, tudi zaradi vetrovnega vpliva, nestalen, a kaže dobra znamenja, Nejc Dežman, Anže Lanišek in Jaka Hvala pa bodo morali še kaj dodati. Poleg Prevčevih so pred sezono kakovostno delali orli iz drugih držav, letošnji svetovni pokal bo, kot kaže, izjemno zanimiv.



Statistično gledano je uvodna tekma v Kuusamu/Ruki v petek minila tako: zmagal je Domen Prevc (138,5 in 140,5 m, 321,8 točke), drugi je bil Nemec Severin Freund (140 in 140 m, 318,3), na tretjo stopničko pa je, prvič na Finskem, stopil Peter Prevc (143 in 140,5 m, 316,7). Jurij Tepeš je skočil 128 m in 139 m (283,2 točke) in bil 23., finala pa nista videla Nejc Dežman, ki je bil 41. (126 m, 127,3), in Anže Lanišek na 43. mestu (125 m, 124,7). Jaka Hvala se je poslovil že v kvalifikacijah. No, Prevčeva sta v švicarskem Engelbergu 19. decembra 2015 celo dosegla dvojno zmago. Takrat se je prvič dogodilo, da sta bila na prvih dveh mestih v svetovnem pokalu brata. Tudi v Saporu 30. januarja letos je slavil Peter pred Domnom. »O skokih nisem veliko razmišljal, vedel sem, da sem v prvem, po katerem sem bil četrti, oddelal svoje in zaupal vase. V drugo serijo sem šel tako, da sploh nisem natančno vedel, na katerem mestu sem. Izvedel sem šele na naletu, ko sem videl startno listo. Rezultatov namreč ne gledam. Strokovno vodstvo pa se je pravilno odločilo, da sem poleti treniral z Gorazdom Bertoncljem, ki me dobro pozna, menim, da celo bolj, kot se sam,« zmagoviti Domen Prevc na videz še vedno ostaja brezbrižen. »Domen in Peter sta ekstremna skakalca, v Kuusamu je skakalnica velika in prednost imajo tisti, ki tudi dobro letijo,« pa je videno na napravi Rukatunturi ocenil glavni trener slovenske reprezentance Goran Janus.



Modrica na stegnu



Sobotna statistika je bila: zmagal je Severin Freund (146 in 138 m, 290,6 točke), na drugo mesto je doskočil Norvežan Daniel-André Tande (131,5 in 139 m, 279), tretji pa je bil s skakalnim izkupičkom 136 in 133,5 m, zbral je 273,3 točke, Avstrijec Manuel Fettner. Peter Prevc je bil sedmi (129,5 in 135,5 m, 261,4), Domen Prevc pa 13. (131,5 in 128,5 m 247,7). Tretji slovenski finalist Jurij Tepeš je osvojil 30. mesto (124 in 79 m, 132,9), v finalno serijo pa se ni uvrstil Nejc Dežman, skočil je 99 m (63,7) in osvojil 42. mesto. Anže Lanišek in Jaka Hvala se nista prebila na tekmo. Po dveh preizkušnjah v svetovnem pokalu s 180 točkami vodi Freund, Domen Prevc je drugi (120), tretji pa Fettner s 110 točkami. Peter Prevc je s 96 točkami peti. »S sedmim mestom moram biti zadovoljen. Skoki so bili na takšni ravni kot v petek, malce sem se lovil, skakalnica je nizka, takšno je tudi zaletišče. Na treningu lahko daš zalet višje in nato popraviš kakšno stvar, na tekmi ne moreš nič prikriti, konkurenca pa je huda. Toda glede na napake sem se dobro uvrstil. Tehniko lahko še popravim, saj sem telesno dobro pripravljen. Od padca v petek psihičnih posledic nimam, zdravstveno imam modrico na levem stegnu, sklepi so celi in zdravi in to je najbolj pomembno,« je v soboto menil Peter Prevc, po prvi seriji je bil 12. Domen pa je dejal: »Bilo je slabše kot v petek, a ni bila kriva živčnost, imel sem slabše občutke. Toda če v Ruki pogledam na vse skupaj, sem zadovoljen.« Goran Janus pa je s prstom pokazal tudi na vetrovne razmere. »Tekma je bila zelo težka. Nizko startno mesto je bilo, tudi vetrovi so bili na hrbtišču, tako da si preprosto moral imeti nekaj sreče, da te je odpeljalo daleč.« Svetovni pokal se bo nadaljeval v nemškem Klingenthalu; v soboto bo ekipna tekma, dan pozneje pa še posamična.