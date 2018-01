Branilec zlata Prevc: Ni te treba biti strah

LJUBLJANA – Poznavalci smučarskih skokov v najožji krog favoritov za 25. svetovno prvenstvo v poletih – po dve seriji posamične tekme bosta danes (16.00, po kvalifikacijah ob 14.30) in jutri (16.00), ekipna preizkušnja pa v nedeljo (16.00) – uvrščajo Norvežane z Andreasom Stjernenom in Danielom Andrejem Tandejem na čelu, ki sta vrhunsko pripravljenost v soboto potrdila z dvojno zmago v Bad Mitterndorfu oz. Tauplitzu. V širšem krogu kandidatov za kolajne je tudi Peter Prevc, svetovni prvak izpred dveh let na Kulmu. Če bi ubranil lovoriko, bi postal šele tretji skakalec po Nemcu Svenu Hannawaldu (Vikersund '00 in Harrachov '02) in Norvežanu Roarju Ljøkelsøyu (Planica '04 in Kulm '06), ki bi mu uspel takšen podvig. Če pa bi se 25-letni Gorenjec okitil s srebrnim odličjem, bi postal komaj drugi letalec na smučeh po legendarnem Fincu Mattiju Nykänenu, ki bi zaokrožil zbirko žlahtnih kovin na tem tekmovanju, saj je bil že pred štirimi leti v Harrachovu tretji. »Od Bischofshofna je šlo lepo naprej, na Kulmu pa sem dobil potrditev, da je moje skakanje na zadovoljivi ravni, zato sem se lahko miren lotil poletov v Oberstdorfu, kjer sem lani dosegel spodbudne rezultate,« se je Peter Prevc spomnil preizkušenj na posodobljeni letalnici Heinija Klopferja, na kateri ga je lani odneslo do 6. in 4. mesta. Obakrat je sicer pred Nemcem Andreasom Wellingerjem zmagal Avstrijec Stefan Kraft. »Na njej se lahko prepustiš užitku, saj te ne pretrese, zato te ni treba biti strah,« je pojasnil skakalec kranjskega Triglava, ki je pred šestimi leti, torej pred prenovo, prav na največji nemški napravi doživel enega od svojih najhujših padcev, pri katerem si je strgal vezi v levi rami.

Na padec ga spominja brazgotina

Nanj se spomni, ko se pogleda v ogledalu, saj ima na rami večjo brazgotino. Glede svojih možnosti, da ubrani naslov svetovnega prvaka, je ocenil, da bi se moralo za kaj takega pokriti kar precej dejavnikov. »Če si zastaviš cilj, je verjetnost, da ga tudi osvojiš, seveda večja, a nihče še nima ničesar zagotovljenega. Če se jih osmerica javi za tri stvari, ki so na voljo, jih bo še vedno večina ostala praznih rok,« je razmišljal branilec lovorike in na vprašanje, ali bi pred tekmo, denimo, vzel bronasto odličje, če bi mu ga kdo ponudil, odvrnil: »Jaz si vse zaslužim, dobim bolj malo.« Ko ga je nato novinarski kolega vprašal, ali bi podpisal za srebro, s katerim bi imel komplet kolajn s tega tekmovanja, pa je že kar malce nejevoljno izstrelil: »Pa kaj bi zdaj radi, da ubranim zlato, da sem drugi, da osvojim kolajno z ekipo? Bodo že tekme povedale svoje, naj torej govorijo poleti.« Kakor v njegovih skokih ni več tiste lahkotnosti, ki ga je krasila med vzponom na svetovni vrh, tudi v pogovorih ni več tiste sproščenosti, s katero je znal v preteklosti pogosto navdušiti.