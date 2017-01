Boštjan Kline 22.

KITZBÜHEL – Avstrijec Matthias Mayer (1:11,25) je zmagovalec četrtega superveleslaloma za svetovni pokal, s katerim se je začel smučarski praznik na Tirolskem v Kitzbühlu. Italijan Christof Innerhofer (+0,09) je osvojil drugo mesto, tretji je bil Švicar Beat Feuz (+0,44). Za najboljši slovenski izid je z 22. mestom (+1,68) poskrbel Boštjan Kline.

Na startu so bili še trije Slovenci. Klemen Kosi je na 36. mestu (+2,37) izpadel iz trideseterice in s tem z mesta dobitnikov točk, Martin Čater in Tilen Debelak tekme nista končala in sta ostala brez uvrstitve.

Za veselje domačih navijačev je poskrbel 26-letni aktualni olimpijski smukaški prvak Mayer, ki je dosegel svojo prvo zmago v tej sezoni, sicer pa drugo superveleslalomsko in četrto v svetovnem pokalu. Preostali dve ima v smuku. Mayer je pred letošnjim Streifom nazadnje slavil zmago na superveleslalomu pred skoraj dvema letoma v Saalbachu.

Prvič v tej sezoni na zmagovalnem odru ni bilo norveškega tekmovalca. Najboljši Norvežan je bil Aleksander Aamodt Kilde na četrtem mestu. Zmagovalec prvih treh superveleslalomov Kjetil Jansrud se je moral tokrat zadovoljiti z devetim mestom.

Kitzbühl bo v soboto gostil znameniti smuk s Petelinjega grebena, letošnji tekmovalni konec tedna na avstrijskem Tirolskem pa se bo sklenil z nedeljskim slalomom.