Bomba iz Tivolija: Kristan oživlja Olimpijo

LJUBLJANA – Očitno se spet splača zaiti v Tivoli, kjer se kljub poletnemu vremenu in navideznemu hokejskemu premoru veliko dogaja. Že dolgo je znano, da se je po neslavnem propadu HDD Olimpija, ki je bil zaradi velikih dolgov prisiljen izstopiti iz razširjenega avstrijskega prvenstva oziroma lige EBEL, predsednik HK Olimpija Tomaž Vnuk, ki je doslej skrbel za vzgojo mladih hokejistov, zavzel za ohranitev profesionalnega članskega moštva v glavnem mestu. S podporo Hokejske zveze Slovenije in mestne občine Ljubljana so storjeni prvi koraki. HK Olimpija bo v novi sezoni igral v alpski hokejski ligi, po zadnjih dogovorih pa naj bi ga pri tem kot glavni sponzor podprle Slovenske železnice, ki bodo poskrbele za večji del letnega proračuna v višini 500.000 evrov. To je bil signal, da Vnuk lahko začne sestavljati moštvo.



Iz Ljubljane v Pjongčang

In že včeraj je udarila močna vest: prvi vratar zmajev je postal dolgoletni reprezentant Robert Kristan, za katerim je sezona odmora, potem ko ni našel ustreznega delodajalca.



