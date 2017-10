Bolje lokomotiva kot sneg v obraz

POKLJUKA – No, spet so se predstavile, vse reprezentance Smučarske zveze Slovenije, namreč. Tokrat so se zbrale na biatlonskem stadionu na Rudnem polju na Pokljuki, no, ne na planem, temveč je bil za to posebno priložnost postavljen šotor. Alpinci, nordijci, biatlonci, deskarji, prosti slog, telemarkovci... Vsi so prišli z dobršno mero dobre volje, to pa je kot običajno najbolj stresal Filip Flisar. Predsednik smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar je za uvod omenil, da so letos iz naslova sponzorskih sredstev pridobili 20 odstotkov več denarja. »Namenili smo jih za priprave športnikov, upam, da ste dobro vadili za sezono. Pokažite, kaj znate, verjamem, da dobrih rezultatov ne bo manjkalo,« je bil pragmatičen Smrekar. Prva, dame imajo namreč prednost, je besedo dobila alpska smučarka Ilka Štuhec.

»Eden od ciljev sezone so res olimpijske igre v Pjongčangu, a do tja moramo najprej še priti. Vsako tekmo bom vzela posebej, prav vsaka je pomembna,« je menila Mariborčanka. Tudi smučar v hitrih disciplinah Boštjan Kline je Štajerec. »Vadili smo skupaj s puncami. Lepe so, predvsem pa tudi hitre. Fantje pa smo vsi boljši, kot smo bili v tem času lani. Moj cilj je kolajna na olimpijskih igrah,« je omenil v zadnji sezoni zmagovalec smuka za svetovni pokal v Kvitfjellu. Bronasta olimpijska biatlonka Teja Gregorin si želi predvsem boljšo sezono, kot je bila zadnja. »Forma je v redu, komaj čakam, da se poženemo in pokažemo, kaj zmoremo. Olimpijske igre so cilj, izkušenj imam dovolj in stavim nanje. Žal pa mi je, da v letošnji sezoni ne bo tekme na Pokljuki.« Jakov Fak ima z zdravjem slabe izkušnje, zdaj pa, vsaj na videz, kar poka od njega.

»Zdrav sem, kar je najpomembneje. Upam, da bom tako prišel tudi do začetka sezone,« je rekel Mrkopaljčan. Žan Košir, dvakratni osvajalec deskarskih odličij z OI v Sočiju, ima kronične težave s hrbtom, zato je tokrat napovedal: »Bomo videli, koliko bom tekmoval. Sezona je dolga, dajmo vsi navijati in se čim bolje odrezati.« Prosti smučar v krosu Filip Flisar je vadil tudi v snežnem kanalu, in sicer čim boljši start. »Če si lokomotiva, je fajn tekmovati, če si zadaj in dobiš sneg v obraz, pa ni tako. V Pjongčangu bo sicer položna proga z ogromno skoki. Ni kakih strahov, da mi proga ne bi ustrezala,« je bil kot vedno odrezav. Skakalci in skakalke so bili predstavljeni med zadnjimi. Le kaj to pomeni, da zaradi slabših rezultatov niso več športni ljubljenci? »Nastop na zadnjih OI mi je preprečila poškodba, zato se zdajšnjih še toliko bolj veselim,« je dejala Ema Klinec. Peter Prevc pa je bil iskren, to njegovo lastnost in stremenje k popolnosti lahko le pohvalimo. »Poletne tekme se niso izšle po pričakovanjih. Imamo šest tednov, da vse popravimo in pripravimo za zimo,« je menil. Res je, sezona bo dolga, upajmo pa, da bo tudi uspehov veliko.