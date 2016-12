Boli me, ker pometajo z nordijsko kombinacijo

Nordijska kombinacija, se pravi kombinacija smučarskih skokov in tekov, je kot črni labod v našem belem smučarskem športu. To lahko potrdi Roman Perko, mladinski svetovni prvak iz leta 1997 v Calgaryju in le štirinajst dni zatem z devetnajstimi leti 5. na članskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu. »Na tekmovanji sem šel brez obremenitve, vedel sem, da sem dobro pripravljen. Deloval sem po načelu pokaži, kaj znaš, če se ne obremenjuješ, pa rezultat pride sam po sebi,» omenja Roman Perko. Na čelu reprezentance je bil Peter Jošt, eden od tistih, ki je nordijsko kombinacijo v Sloveniji pripeljal na visoko raven. Ne sme se pozabiti, je dodal naš nekdanji as, še na nekatere ljudi, od Iva Konca, z njim je veliko posamično delal, do Mateja Oblaka, ta je pozneje prešel v biatlon. »Bili smo na slabem glede opreme, sploh tekaške. Skakalna oprema je bila v redu, tekaška je bila različica smuči, kot jih je lahko vsak rekreativec kupil v običajni športni trgovini. A Matej Oblak se je spoznal na maže in je iz smuči izvlekel maksimum. Vsaj približno so bile konkurenčne drugim. Tisto, kar smo Slovenci postorili v kombinaciji in tudi s takšno podporo, kot smo jo imeli in je še danes, je bil čudež. Z nekonkurenčno opremo smo morali biti telesno toliko bolje pripravljeni, da smo se lahko sploh kosali z drugimi,« je Roman Perko zanimivo uvedel uro pogovora o slovenski nordijski kombinaciji.

