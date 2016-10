To bo Tina Maze počela po koncu smučarske kariere

LJUBLJANA – Že od 21. septembra je znano, da bo najboljša slovenska smučarka vseh časov Tina Maze 20. oktobra v hotelu Bergland v Söldnu na novinarski konferenci predstavila svoje načrte za prihodnost. Maja lani se je Korošica poslovila od tekmovalnih aren z razlago, da za eno sezono prekinja svojo kariero. V tem času ni počivala, med drugim je zaključila študij na pedagoški fakulteti v Mariboru, opravljala številne promocijske obveznosti za sponzorje, se preizkusila v vlogi novinarke, bila gostja na številnih prireditvah v domovini in tujini ter radovednežem ves čas odgovarjala, da z vodjo svoje ekipe, trenerjem in življenjskim spremljevalcem Andreo Massijem, še ne načrtujeta naraščaja. Na prizorišču začetka nove sezone svetovnega pokala alpskih smučarjev in smučark je pričakovati, da bo 33-letna Mazejeva oznanila datum zaključka fantastične kariere, v kateri je osvojila štiri olimpijske kolajne, šest odličij na svetovnih prvenstvih in tudi veliki kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu leta 2013 z rekordnimi 2414 točkami, pohvali se lahko še s 26 zmagami v elitnem tekmovanju. Toda še vedno obstaja vprašanje, ali bo Mazejeva, ki je ostala v procesu treninga, kariero sklenila že ta mesec ali se bo v sezoni 2016/2017 ponovno aktivirala in športno pot zaključila šele prihodnje leto.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«