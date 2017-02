Bo Peter v Saporu nadaljeval niz vrhunskih skokov?

SAPORO – Ob 8.30 se je začela tekma smučarjev skakalcev za svetovni pokal. V petkovih kvalifikacijah je blestel Peter Prevc, ki je vse preskočil za 10 metrov. Na tej skakalnici je v preteklosti zmagal že trikrat.

Trener slovenskih skakalcev Goran Janus po nastopu slovenskih skakalcev v prvi seriji ne more biti zadovoljen. Nastopi so bili izjemno skromni, čast slovenskih orlov rešuje Peter Prevc, ki je izkoristil odlične pogoje in skočil kar 143 metrov ter prevzel vodstvo.

Anže Lanišek je pristal pri 121,5 metra, Anže Semenič pri 118 metrih, Jurij Tepeš pri 117, Cene Prevc in Jernej Damjan pa pri 110,5 metra.

Najkrajši je bil Domen Prevc, ki je pristal pri 97 metrih. Po besedah športnega komentatorja Andreja Stareta, je Domen v teh dneh v Saporu »povsem razglašen«.