Bo Mikaela Shiffrin tudi zlata lisica 2017?

»To je bilo pa res noro. Kakšen boj. Nocoj bom zelo dobro spala,« so bile prve besede vodilne smučarke sveta Mikaele Shiffrin, potem ko je v Semmeringu pred 13.500 gledalci zmagala na slalomu za svetovni pokal. Američanka je v treh dneh na tem prizorišču pobrala vse tri zmage, najprej dve v veleslalomu. Posebno zanimivo je, da je bil na zadnjih treh slalomih vrstni red vodilne trojice povsem isti. Shiffrinova je tokrat premagala Slovakinjo Veroniko Velez-Zuzulovo za 64 stotink sekunde, tretjeuvrščeno Švicarko Wendy Holdener pa že za 1,54, sekunde. Podvig Shiffrinove pridobi še več teže, če upoštevamo, da je imela pri severnih sosedih nekaj težav z želodcem. Tudi zato je vsega spoštovanja vredna njena predstava na drugi progi, na katero se je podala s prednostjo zgolj devetih stotink sekunde pred Velez-Zuzulovo. Na zadnjem vmesnem času je za Slovakinjo še zaostajala za 33 stotink po večji napaki v zgornjem delu proge, potem pa je uprizorila spektakularno vožnjo in pridobila skoraj sekundo. »Storila sem napako, toda zavedala sem se, da moram samo nadaljevati boj,« je dejala 21-letna ameriška zvezdnica, ki ima zdaj 26 zmag v svetovnem pokalu, toliko kot Tina Maze in Švicarka Michela Figini. »Mislim, da je bil to najbolj borben slalom v moji karieri. Zadnji veleslalomski tekmi sta bili zelo živčni. Ob odhodu na start sem nenadoma začutila slabost. Danes ni bilo tako, toda nisem bila prepričana, ali sem zares zbolela ali pa sem bila le zelo živčna. V drugih delih voženj sem smučala dobro, tako da je že moralo biti vse v redu,« je nenavadne okoliščine z želodčnimi težavami ob treh velikih zmagoslavjih opisala Shiffrinova, ki je dobila 12 zaporednih slalomov, na katerih je nastopila od februarja 2015. Spomnimo, vmes je bila lani odsotna zaradi poškodbe kolena, zato je izpustila pet tekem. Zdaj ima v skupnem seštevku svetovnega pokala že 798 točk, drugouvrščena Švicarka Lara Gut jih je zbrala 583, na tretjem mestu pa je Slovenka Ilka Štuhec s 495 točkami. Seveda ni treba posebej poudarjati, da Shiffrinova vodi tudi v slalomskem seštevku z maksimalnimi 400 točkami.



Tudi v slovenskem taboru je bilo kar precej dobre volje po zadnji tekmi v Semmeringu. Prav vse tri slovenske finalistke, Maruša Ferk, Ana Bucik in Meta Hrovat, so v finalu pod žarometi četrtega slaloma v sezoni prišle v cilj in osvojile točke. Ferkova je tekmo končala na 23. mestu, Bucikova je bila 24., Hrovatova pa 28. Osemnajstletna Hrovatova si je svoj prvi finale priborila na petem startu v svetovnem pokalu z 28. časom, kamor se je zavihtela s startno številko 63. Izpostavil bi Meto Hrovat. Prve točke v svetovnem pokalu so super, naprej se je prebila s startno številko 63, to je enkratno. Pri Ani in Maruši pa še ni tistega pravega občutka, da bi lahko prikazali malo bolj drzno vožnjo. Še vedno nekaj manjka, a mislim, da bomo stvari v naslednjih dneh spravili na višjo raven, tako da v Zagrebu in Mariboru pričakujem boljše rezultate. Super je, da so tri Slovenke v finalu, a še iščeta prave občutke. Bila je groba, trda podlaga in je zelo treslo, nista se najbolj znašli. Nekaj je manjkalo za popolnoma sproščeno vožnjo. Če tega ni, si takoj malenkost zadaj. To bomo popravili do naslednjih tekem,« je ocenil vodja ekipe za tehnične in hitre discipline Denis Šteharnik. Naslednji ženski slalom bo 3. januarja na Sljemenu nad Zagrebom, potem pa se bodo najboljše smučarke sveta preselile v Maribor, kjer bosta v soboto in nedeljo (7. in 8. januar) na programu veleslalom in slalom za 53. Zlato lisico. Tam sta že v četrtek trenirali tudi Ilka Štuhec in Ana Drev, ki je bila lani druga na mariborskem veleslalomu. V pričakovanju odličnih rezultatov slovenskih tekmovalk in novega zmagovitega marša Mikaele Shiffrin bo tokrat pravi magnet za ljubitelje športa tudi poslovilna tekma velike šampionke Tine Maze.