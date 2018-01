Bilo je soli, a ne za na tekaški rep

Marguč za stotinko ob zmago Slovenski deskar na snegu Rok Marguč je bil v paralelnem veleslalomu v avstrijskem Lackenhofu blizu svoji drugi zmagi na tekmah svetovnega pokala. V velikem finalu je zmago izpustil pri zadnjih vratih, na koncu ga je Švicar Nevin Galmarini premagal za le stotinko sekunde. Za Celjana so to osme stopničke v tekmah svetovnega pokala, prve po marcu 2016. Njegov uspeh je s četrtim mestom dopolnil Žan Košir – v malem finalu ga je premagal Avstrijec Alexander Payer, drugi slovenski predstavniki pa se niso uvrstili v izločilne boje. Marguču in Koširju se sicer začetek sezone tudi zaradi zdravstvenih težav ni posrečil, tokrat pa sta že v kvalifikacijah, v katerih je bil Košir prvi, Marguč pa prvi na rdeči progi in skupno peti, napovedala odlične dosežke. V polfinalu sta se pomerila med seboj, Marguč je bil po zaslugi boljšega spodnjega dela hitrejši in se uvrstil v finale, kjer je moral po ogorčenem boju priznati premoč Galmariniju. Za slovensko deskanje so to prve stopničke v sezoni in dober obet za olimpijske igre.