Avstrijska zmaga na Ljubnem, Klinčeva najboljša Slovenka

Rogljeva, Križnarjeva, Klinčeva in Bogatajeva v Pjongčang Glavni trener slovenske ženske reprezentance v smučarskih skokih Sten Baloh je po prvi seriji druge tekme za svetovni pokal na Ljubnem določil četverico tekmovalk, ki bo nastopila na februarskih olimpijskih igrah. To so finalistke tekme Špela Rogelj, Nika Križnar, Ema Klinec in Urša Bogataj.