Avstrijci razkrivajo: Tina Maze gre v pokoj

DUNAJ – Slovenska alpska smučarka Tina Maze, ki ima od 7. maja 2015 tekmovalni premor, naj bi se od vrhunskega športa poslovila na letošnji Zlati lisici 7. januarja, poroča avstrijski časnik Kleine Zeitung. Tina naj bi v tej sezoni načrtovala še krajšo poslovilno turnejo na svetovnem prvenstvu in v svetovnem pokalu, nato pa smuči postavila v kot. Za 20. oktobra je v Söldnu najavila novinarsko konferenco, kjer bi naj spregovorila o svoji prihodnosti. Po zimski sezoni 2016/17 pa se po pisanju novinarja Joschija Koppa odpravlja v športni pokoj.

Po pisanju časnika, ki se sklicuje na poročevalca slovenskega športnega časnika Ekipe Jurija Završnika, v Söldnu ne bo nastopila na uvodni tekmi sezone, bo pa na domači tekmi v veleslalomu 7. januarja v Mariboru, medtem ko naj bi slalom za Zlato lisico 8. januarja izpustila. Letos v pripravljalnem obdobju ni bila na snegu, se je pa posvetila treningu moči in kondicije. Kleine Zeitung še piše, da Tina še ne načrtuje družine in da še ne bo opravljala svojega poklica učiteljice.

»Tina razmišlja o tem, da bi se preselila v Švico in delala v marketingu za svojega proizvajalca smuči Stöckli. Še naprej sodeluje s Filo, pravkar je zanje opravila poziranje v Milanu, in z Milko. Želi nadaljevati tudi kot komentatorka smučarskih tekem na Eurosportu,« je časniku ob tem zaupal njen partner in trener Andrea Massi.