Ano Drev v novi zimi zanima izključno vrh

Dobrih deset dni nas loči do nove sezone alpskega smučanja, ki uvodoma tradicionalno prinaša ženski in moški veleslalom v Söldnu. »Manj kot dva tedna sta do starta. Vsak dan mislim na tekmo, upam, da bo čim prej tu. Čas je, da začnemo tekmovati, veselim se premiere,« pravi 31-letna Ana Drev, za katero so naporne, a uspešne priprave. Od minule sezone je pridobila več fizične moči, kar ji bo prav prišlo v boju s konkurenco. »Včasih pa se v teh dneh zalotim z mislijo, da bi lahko še kaj naredili. A nikoli ni idealno. Vedno se da bolje in več,« nadaljuje Drevova, ki se je v četrtek zvečer vrnila iz Hintertuxa. »Počutim se dobro. Vse je tako, kot mora biti,« pove Ana, ki je v Avstriji opravila specifičen trening. »To je bil prvi trening, ki je bil namensko osredotočen na prvo tekmo v Söldnu. Več smo vadili v zahtevnih razmerah, iskali smo strme terene in trdo podlago,« opiše delo, ki ga je opravila z ekipo in glavnim trenerjem Denisom Šteharnikom. »Mislim, da smo delali dobro in uspešno. Sprva je bilo težko, ker je teren v Söldnu specifičen. A sem bila iz treninga v trening bolj suverena, na koncu sem se dobro počutila,« pripoveduje Ana, ki je v minulih dneh opravila tudi nekaj marketinških obveznosti z meceni in sponzorji, ki podpirajo alpinke. Brez tega ne gre, a misli ostajajo osredotočene na Sölden. »Potrebujem čim več voženj na trdih podlagah, morda celo ledenih,« se zaveda, kaj potrebuje, da bi bila konkurenčna. V nezahtevnih razmerah ji je smučka stekla, tudi mimo kola je šlo, kot si želi. Zdaj hoče, da bi bilo tako tudi v ekstremnih razmerah.



»Težko je govoriti o tem, kako dobro sem pripravljena. Sem pa prepričana, da delamo dobro in da gredo stvari v pravo smer,« nam pojasni, da prave primerjave ni bilo, v oporo pa so ji občutki, ki jim zaupa. To je v tem trenutku zelo pomembno. »Vsak zavoj na treningu že delam tako, da bom prišla v Sölden dobro pripravljena,« je odločena popraviti svojo najboljšo uvrstitev na tem avstrijskem ledeniku. Doslej je bila dvakrat 13. (v letih 2005 in 2012). »Po izvrstni lanski sezoni so apetiti zrasli. Letos bi me zadovoljilo kar se da visoko mesto v prvi deseterici,« Ana ne skriva ambicij.



Po drugi strani pa se zaveda, da forme ne gre tempirati za prvo tekmo. Še posebno če veš, da bo naslednji veleslalom več kot mesec dni po Söldnu. Niti lani ni začela bleščeče. Zaradi viroze je dva tedna pred tekmo ležala v postelji, na tekmi pa je odstopila. Mesec dni za tem je v Aspnu zasedla 28. mesto, nase pa je 12. decembra opozorila s prvo vožnjo (8. mesto) in končnim 12. mestom v Åreju. Nadaljevanje poznamo, dve drugi mesti in uvrstitev med sedem najboljših veleslalomistk sveta. Trener Šteharnik napoveduje, da je Ana pripravljena za naskok na mali kristalni globus. »Bistvena je moja konstantnost. O rezultatih ne razmišljam niti se ne obremenjujem z njimi. Je pa letvica letos precej višje,« Ana modro po nogometno stopi na žogo, med vrsticami pa prizna, da jo letos zanima sam vrh. V novi sezoni bo na sporedu devet veleslalomov. Po premieri v Söldnu bosta Drevova in konkurenca nastopili še v Vermontu (26. november), Sestrieru (10. december), Courchevelu (20. december), Semmeringu (28. december), Mariboru (7. januar), Kronplatzu (24. januar), Squaw Valleyju (10.3 marec) in Aspnu (19. marec). Med 6. in 19. februarjem bo na sporedu svetovno prvenstvo. »To bo ena od tekem, na katerih se želim izkazati,« Drevova ne dela razlik med svetovnim pokalom in preizkušnjo svetovnega prvenstva, že 44. po vrsti, ki ga bo gostil St. Moritz.