Ani in Boštjanu le malo manjka do tistih na vrhu

V karavani alpskih smučarjev in smučark so uspešno pod streho spravili dve odpadli tekmi, ženski veleslalom iz Courchevela in moški supervelslalom iz Lake Louisa. Dekleta so se včeraj za veleslalomske točke pomerila v Semmeringu, do nove vrhunske uvrstitve pa je prismučala Ana Drev. Šesto mesto je tudi izenačitev njenega najboljšega rezultata v tej sezoni, tako visoko je bila namreč v ameriškem Kilingtonu, deseta je bila v Söldnu, deveta pa v Sestrieru. Enaintridesetletna Drevova, ki je bila po prvi vožnji včerajšnje preizkušnje na sedmem mestu, je za zmagovalko, Američanko Mikaelo Shiffrin, zaostala za 1,60 sekunde, dodatno samozavest pa ji pred današnjim drugim veleslalomom na istem prizorišču vliva zelo dober finalni nastop. »Z rezultatom sem zelo zadovoljna. Princip smučanja je bil na takšni ravni, kot sem si jo želela. Poskusila sem maksimalno napasti. Zgornji del, ki je bil ravninski, je bil v drugi vožnji postavljen bolj naravnost, in ta mi ni uspel najbolje, tam sem izgubila kar dosti časa. A nekje pridobiš, nekje izgubiš,« je pragmatična Drevova. Drugo mesto je zasedla vodilna veleslalomistka sezone, Francozinja Tessa Worley (+0,78), presenetljivo tretja je bila italijanska veteranka, 33-letna Manuela Mölgg (+1,09), ki ji je le malokdo napovedal tako dober preblisk, vsi pa so ji ga neizmerno privoščili. Mölggova v svetovnem pokalu še sploh ni zmagala, zanimivo pa je, da sta s Shiffrinovo skupaj trenirali čez božične praznike.



Marš Shiffrinove



Enaindvajsetletna Mikaela Shiffrin, nepremagljiva slalomska kraljica zadnjih sezon, je še enkrat potrdila, da bo že v kratkem zasedla svetovni veleslalomski prestol. V tej disciplini je prvič zmagala pred dvema letoma v Söldnu, kjer se ji je na uvodu v letošnjo sezono zmaga izmuznila po vodstvu na prvi progi, tako da je bila druga za Švicarko Laro Gut. No, tokrat je suvereno ubranila visoko prednost pred zasledovalkami iz prve vožnje ter v drugo smučala še bolj prepričljivo. Zato tudi zajetna časovna razlika med njo in drugouvrščeno Worleyjevo. Ob tem je čudežna Američanka v tej sezoni dobila vse tri slalomske preizkušnje. Shiffrinova je vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala (598 točk), za njo je Lara Gut (543), tretja je slovenska serijska zmagovalka v hitrih disciplinah Ilka Štuhec (486), ki je včeraj v Semmeringu osvojila pet točk za 26. mesto, tretja Slovenka v finalni vožnji Tina Robnik je tekmo končala mesto za njo. Četrta Slovenka na startu prve vožnje Katarina Lavtar je za pičlih pet stotink sekunde zgrešila uvrstitev v finale. Možnost za popravo bo že danes.



Jansrud kot Ilka



Moški del bele karavane je nadomestno prizorišče za odpadlo superveleslalomsko tekmo v Lake Louisu našel v italijanski Santa Caterini. Norvežan Kjetil Jansrud je podobno kot Ilka Štuhec poskrbel za svoje četrto zmagoslavje v hitrih disciplinah v tej sezoni, dobil je vse tri superveleslalome. Drugo mesto je osvojil Avstrijec Hannes Reichelt (+0,60), Italijan Dominik Paris (+0,65) je bil tretji. Boštjan Kline (+1,55) je po dveh napakah v končnici osvojil 13. mesto ter kot edini Slovenec od štirih na startu prišel do točk. »Sem in nisem zadovoljen z rezultatom. Pričakoval sem več, a tudi to je dober rezultat. Po eni strani moram biti zadovoljen, po drugi pa še malo bolj lačen. Smučanje je bilo solidno, a bi se dalo še kar nekaj stvari izboljšati,« je dejal Kline. Klemen Kosi (+2,80; 37.), Martin Čater (+2,95; 41.) in Miha Hrobat (+3,20; 44.) so ostali zunaj prve trideseterice in tudi brez točk. Avstrijec Marcel Hirscher (633 točk), ki je zaostal za trideseterico, ostaja v vodstvu v skupnem seštevku svetovnega pokala. Jansrud (482) na drugem mestu ima 151 točk manj. V superveleslalomskem seštevku ima Jansrud po treh tekmah polni izkupiček 300 točk. Danes bodo fantje na progi Deborah Compangoni tekmovali še v smuku.