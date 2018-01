Ana zapičila prvo buciko na stopničkah

LENZERHEIDE – Potem ko se je že zdelo, da se je prva slalomska adutinja v slovenski reprezentanci alpskih smučark Ana Bucik izgubila v povprečju svetovne elite, je 24-letna Primorka eksplodirala v eni sami slalomski vožnji v švicarskem Lenzerheideju in prismučala do uspeha kariere. Dekleta so tekmovala v alpski kombinaciji, po superveleslalomski preizkušnji pa se je Bucikova skozi šivankino uho uvrstila v slalomsko vožnjo po 30. času in zaostanku 3,20 sekunde za vodilno Američanko Lindsey Vonn.

Sledila je atomska slalomska predstava postavne svetlolaske, s katero je napredovala za kar 27 mest. Članica Smučarskega kluba Gorica je imela najboljši čas slalomske vožnje, kar je zadostovalo za končno tretje mesto. »Res sem srečna, predvsem zaradi te vožnje, ki sem jo letos kar čakala. Mislim pa, da mora vse drugo še priti za mano. Zdaj sem se malo sprostila in upam, da bom lahko tako danes kot jutri spet dobro tekmovala,« je dejala Bucikova in podoživela sanjski slalom: »Malo sem čutila nervoze, a sem hotela čim bolj napasti in izkoristiti številko ena. Na ogledu smo videli, da se bo proga nekoliko uničila. Na koncu sem dobro začutila progo in v spodnjem delu dosti tvegala. Mislim, da mi je uspela zelo dobra vožnja.«

Zmagovalka kombinacije, Švicarka Wendy Holdener, je denimo samo na slalomski progi za Slovenko zaostala za kar 0,93 sekunde in imela drugi čas preizkušnje med količki. Za Holdenerjevo je najmanj zaostala Italijanka Marta Bassino (+1,55), Bucikova je bila od nje počasnejša za pičlo stotinko sekunde. Vonnova je končala na četrtem mestu. S prvim prebojem na oder za zmagovalke v svetovnem pokalu so Bucikova in njeni trenerji, pa tudi kolegice iz reprezentance, dobili velikansko spodbudo pred olimpijskimi tekmami v Pjongčangu. Maruša Ferk je bila 10. (+3,04), do česar je napredovala po 29. mestu v superveleslalomu. Tina Robnik se je prav tako uvrstila v slalomski finale s 25. časom, a je na drugi progi zajela količek in odstopila. Danes je v Lenzerheideju na sporedu veleslalom (10.15 in 13.15), jutri pa slalom (9.30 in 12.15).