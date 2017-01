Ana odganja evforijo

Velik korak v karieri je v tej sezoni naredila tudi 23-letna alpska smučarka Ana Bucik. Točke in številke ne poznajo milosti. Danes je 11. slalomistka svetovnega pokala, zbrala je 124 točk, v tej sezoni svetovnega pokala pa skupaj 135. A sezone še ni konec. Da napreduje, je jasno ob pogledu na sezono ali dve poprej. Leto 2015 je sklenila z 31 točkami, lani pa s 63. »Vidi se, da smučam na višji ravni. Od lani sem izboljšala tudi vožnjo na strmini, kjer sem bolj konkurenčna. Izboljšala se mi je tudi samozavest, kar mi pomaga, da sem bolj sproščena, ne pa trda,« Ana strne svoje vtise in razloge, zakaj je v tej sezoni tako uspešna na tekmah svetovnega pokala.



V torek je prišla tudi do prvih veleslalomskih točk, ki se jih je močno razveselila. »Zadnje leto sem precej vadila veleslalom. Po številu dni je bilo tega treninga še več kot za slalom. To se zdaj pozna. A imam v svetovnem pokalu žal še slabo številko. Zato mi gre toliko bolje v evropskem pokalu. Prepričana pa sem, da bo tudi v svetovnem pokalu do konca sezone še bolje,« meni postavna Novogoričanka, ki je bila na Kronplatzu 26. Priznava, da že lep čas čaka rezultate. To je poudaril tudi njen trener Denis Šteharnik, ki pa je javnost ves čas opozarjal, da dekleta delajo dobro, a potrebujejo potrpljenje in čas. »Včasih je bilo tudi nam težko. Čakaš in čakaš ta rezultat. Veš, da bi lahko nekaj naredil, a ne gre. Ko ti uspe, kar si sanjal in želel, se ti povrne vse. Po takem nastopu je lažje čakati nove tekme,« Ana prizna, da ji novi uspehi dajejo novih moči. Tudi zato je v minulih dneh lahko mirno zadihala in si privoščila nekaj dni predaha. »Potrebovala sem nekaj počitka. Vrhunec sezone s slalomskimi tekmami je bil naporen, tako fizično kot psihično. Precej lažje pa je na tak odmor po dobrih rezultatih,« Bucikova pozitivno ocenjuje prvi del sezone. Svoj mir je našla v rodni Novi Gorici, kjer si je napolnila akumulatorje za sklepni del sezone. »Družila sem se s prijatelji, družino in fantom. Okoli mene je bilo precej zelenja, oči sem si odpočila tudi na vsej tej belini, ki nas obkroža. Pa na soncu sem uživala. Na našem koncu je bilo precej toplo,« je zadovoljna Ana.



Kljub dobrim rezultatom ne dovoli, da bi ji to stopilo v glavo. Evforijo odganja. »Ostati moram zbrana, čeprav kdaj pomislim, kaj bi bilo, če bi bilo. Moja naloga je, da sem osredotočena na vsako tekmo posebej. Ko odpeljem dobro, pride tudi rezultat,« najboljša slovenska slalomistka ostaja na trdnih in realnih tleh. Med 6. in 19. februarjem bo nastopila na svetovnem prvenstvu. Zagotovo bo startala v kombinaciji in slalomu, rada bi tudi v veleslalomu. V teh dneh bo nekoliko več časa namenila treningu smuka. »Hitrih panog v tej sezoni skoraj nismo vadili, morda le nekaj smuka na lažjih terenih. Kljub temu smuka in super G nisem odpisala. Letos postajam konkurenčna v veleslalomu. Vse naenkrat ne gre,« se Bucikova zaveda, da bo priložnost iskala bolj v slalomu. Tudi zato si želi v kombinaciji zbrati čim več ugodnih slalomskih občutkov. »Na svetovnem prvenstvu slalomska proga ne bo zahtevna. Mogoča pa so tudi presenečenja. Na taki progi se lahko hitro pripeti napaka. Želim si izkoristiti svojo priložnost,« se tudi v St. Moritzu nadeja visoke uvrstitve. Znala jo bo proslaviti s svojimi reprezentančnimi kolegicami. »Zelo dobro se razumemo. Spodbujamo se. Ni nam vseeno, če kateri ne gre. Ko so rezultati, pa to ne dvigne le mene, ampak celotno ekipo,« Bucikova pohvali ozračje v ekipi.