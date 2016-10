Ana Drev in Žan Kranjec napadata svetovno elito

Od leta 1993 ni nič drugače. Z ledeniško premiero na ledeniku Rettenbach nad alpsko vasico Sölden se danes začenja 51. sezona alpskega smučanja. Leto 2016 je nekaj posebnega v alpski družini, ki slavi abrahama. Danes in jutri bo v Söldnu tudi 77-letni Heinrich Messner. Ta mož je leta 1966 na tekmi v Berthesgadnu slavil na prvi tekmi za svetovni pokal. Danes je čil in zdrav, živi pa v mestu Steinach na Brennerju. Prvo sezono je torej zaznamoval Messner, petdeseto pa Lara Gut in Marcel Hirscher. Gutova je v lanski sezoni osvojila prvi veliki kristalni globus, Marcel že petega. Spomnimo še, da sta lanski ledeniški uverturi pripadli Federici Brignone in Tedu Ligetyju. »Mislim, da ničesar ne branim. To je že mimo. Lovoriko sem osvojila lani, danes vsa dekleta začenjamo z ničle,« Gutova opozarja, da je pozabila na veliki kristal. Pot do novega se zdi odprta, saj ima kar veliko deklet takšne in drugačne težave.

