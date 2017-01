Ana Bucik tokrat 11.

FLACHAU – Švedinja Frida Hansdotter je ubranila vodstvo po prvi vožnji ter na slalomu pod žarometi v avstrijskem Flachauu dosegla prvo zmago v sezoni. Norvežanka Nina Löseth je bila druga (+0,58), tretje mesto pa sta si razdelili Švicarka Wendy Holdener in Američanka Mikaela Shiffrin (+0,78). Ana Bucik je bila tokrat 11., Maruša Ferk pa 29.

Osemnajstletna Meta Hrovat, ki je tik pred novim letom na slalomu na Semmeringu z 28. mestom dosegla svoje prve točke v svetovnem pokalu, ni končala prve vožnje in je ostala brez uvrstitve.

To je bil zadnji specialni slalom pred februarskim svetovnim prvenstvom v St. Moritzu. Priložnosti za slalomistke bosta le še dve, obe marca in obe onstran velike luže v ZDA v Squaw Walleyju in na finalu sezone v Aspnu.