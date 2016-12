Ana Bucik in Maruša Ferk odstopili

SESTRIERE – Ani Bucik in Maruša Ferk se je nastop na slalomski tekmi v Sestrieru ponesrečil. Obe sta namreč odstopili.

Ana se je na progo podala s startno številko 21. vmesni časi so bili dobri in napovedovali celo njeno najboljšo uvrstitev, vendar je odstopila. Maruša se je na progo podala s startno številko 28 in odstopila še pred drugim merjenjem vmesnega časa.

Glavna favoritinja za zmago je 21-letna Američanka Mikaela Shiffrin, ki zadnja leta dominira v tej disciplini in tudi vodi po prvi vožnji s prednostjo 12 stotink pred Slovakinjo Velez Zuzulovo.

Na včerajšnjem veleslalomu v Sestrieru je Ana Drev osvojila deveto mesto, Tina Robnik je bila 25., Katarina Lavtar 29. Ana Bucik se v drugo vožnjo ni uvrstila.