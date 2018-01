Ana Bucik: Čakala sem to vožnjo

LENZERHEIDE – Ana Bucik je le dočakala svoje prve stopničke v svetovnem pokalu. Šestindvajsetletna tekmovalka iz Nove Gorice je bila tretja na tekmi alpske kombinacije v švicarskem Lenzerheideju.

»Bila sem res srečna, predvsem zaradi te vožnje, ki sem jo letos kar čakala. Mislim pa, da mora vse ostalo še priti za mano. Zdaj sem se malo sprostila in upam, da bom lahko tako jutri, kot v nedeljo dobro tekmovala,« je dejala Bucikova, ki je pred tem bila najboljša sedma lani na slalomu za Zlato lisico v Mariboru. Prvič je v svetovnem pokalu nastopila na veleslalomu 16. januarja 2010 v Mariboru, prvi finale in točke je vpisala s 26. mestom na slalomu v Aareju decembra 2014, prve stopničke pa je vpisala na svojem 61. startu na tekmah svetovnega pokala.

Po superveleslalomu je vodila Američanka Lindsey Vonn, ki pa na slalomski progi ni prišla do živega Bucikovi in se je uvrstila za njo: »Verjetno je bila napetost podobna tisti na koncu, ko je vozila Vonnova. Tam je šlo kar na tesno, da sem ostala med trideset. Superveleslalomska vožnja res ni bila najboljša, a na koncu je z malo sreče 'ratalo'. To sem potem poskušala izkoristiti v slalomu. Malo sem čutila nervoze, a sem hotela čim bolj napasti in izkoristiti številko ena. Na ogledu smo videli, da se bo proga nekoliko uničila. Na koncu sem se dobro začutila in v spodnjem delu veliko tvegala. Mislim, da mi je uspela zelo dobra vožnja. Na koncu je bilo kar nervozno, sploh zaradi tiste stotinke, za katero me je Marta prehitela. Vedela sem, da bo šlo na tesno, saj pri Lindsey nikoli ne veš, kaj bi pričakoval. Zna prikazati zelo dobro vožnjo, včasih pa dela napake. Nervozno je bilo spremljati to v cilju, na koncu pa je bilo lepo.«

Cilj? Med 30!

Glavni trener slovenske vrste Denis Šteharnik je povedal: »Z razpletom superveleslaloma v našem taboru nismo bili preveč zadovoljni. Tisti tehnični, najbolj zahteven del je Tina sicer dobro odpeljala, z ostalimi deli pa nismo bili preveč zadovoljni. Vemo, da so punce sposobne več, a glavni cilj je bil, da pridemo med trideset, potem pa popolnoma napademo v slalomu. To se je tudi zgodilo, punce so stisnile, Ana Bucik zelo, Maruši Ferk pa ni uspelo. A deseto mesto je vseeno lep rezultat. Žal nam je le odstopa Tine, drugače pa smo zelo veseli in ponosni, super, da se je Ani Bucik izšlo. Napadla je na vso moč in se je izšlo.«

V Lenzerheideju bo v soboto na sporedu veleslalomska preizkušnja, na kateri bodo slovenske barve branile Ana Drev, Tina Robnik, Meta Hrovat in Ana Bucik.