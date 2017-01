Ana bo napadla še Erto

Po dveh tednih bodo danes na svoj račun spet prišle najboljše veleslalomistke. Po preizkušnji na Mariborskem Pohorju se bodo Ana Drev in konkurenca prvič za točke svetovnega pokala merile v italijanskem Kronplatzu, ki velja za priljubljeno destinacijo slovenskih turistov. »Res je, še včeraj smo jih precej srečali na smučišču,« je potrdil glavni trener za tehnične panoge Denis Šteharnik. Iz prve roke je dodal, da so Italijani opazili, da je Slovencev kljub tradiciji iz leta v leto manj. Cene smučarskih vozovnic so naredile svoje. Kljub temu je pričakovati, da bo današnji dan kar veliko Slovencev izkoristilo za prijetno s koristnim in v cilju ali ob progi spodbujalo slovensko peterico, ki se bo podala v lov na točke svetovnega pokala na sedmem veleslalomu zime. V dresu Slovenije bodo na startu Ana Drev, Tina Robnik, Ana Bucik, Meta Hrovat in Katarina Lavtar.



»Stanje v ekipi je dobro, razen gležnja Ilke Štuhec. Poškodba je takšne narave, da je treba to pozdraviti. Na eni tekmi ali dveh že nastopiš s tableto proti bolečini, dolgoročno pa to ni rešitev. Ker se ve, kaj in kje so Ilikine prioritete, je jasno, da danes ne bo nastopila. Ker imamo na voljo pet mest, bo priložnost dobila tudi Katarina Lavtar,« pove Šteharnik, ki je standardni veleslalomski dvojici Drev-Robnik dodal še Bucikovo in Hrovatovo, ki sta se izkazali v evropskem pokalu, kjer sta za izboljšanje svojih FIS-točk (posledično pa tudi startne številke v veleslalomu) zasedli 2. in 7. mesto. Lavtarjeva je imela srečo, da je Ilka poškodovana, sicer je danes na startu ne bi bilo. Po Šteharnikovem mnenju je Katarina svojo kvoto priložnosti v svetovnem pokalu izkoristila. Na šestih tekmah je le enkrat dobila točke (29. mesto v Sestrieru), na štirih preizkušnjah se ni prebila v finale, ene pa ni končala.



Precej večje obete imata prej omenjeni Ana Drev in Tina Robnik. Drevova je bila šestkrat pri točkah, petkrat tudi med deseterico. Štirikrat pa se je med dobitnice točk zavihtela tudi Robnikova. Šteharnik verjame, da bi jima lahko sledila še katera njegova varovanka. Tudi zato, ker bodo tudi danes dobro pripravljene. »Na tej progi nismo smeli trenirati, smo pa precej prosto smučali in iskali simulacijo terena, ki nas čaka danes. Kot sem že videl, bo proga vnovič dobro pripravljena. Polili so jo z vodo, potem pa nanjo spustili teptalnik snega, ki je zgornjo plast ledu razdrobil in s tem naredil idealne razmere za žensko tekmo,« je Šteharnik pohvalil Italijane, pri katerih proga sliši na ime Erta, na njej pa pogosto trenirata lokalna junaka Manuela in Manfred Mölgg. »Dejansko vsi organizatorji sledijo smernicam, o katerih smo se trenerji dogovorili na vsakoletnem srečanju pred sezono. Le v Sestrieru proga ni bila taka, kakršno smo hoteli, ostali pa so nam ustregli in naredili tekme še boljše,« smo še izvedeli. Na progi tekmovalkam ne bo lahko, saj velja za zahtevno, njena značilnost pa je ekstremna strmina, ki je polna valov in grbin. »Napaka na tem delu je lahko usodna. Ni je več mogoče popraviti. Smučati bo treba na glavo, a hkrati natančno. Bo pa ta del precej odločilen, saj bo tu postavljenih med 22 in 25 vraticami,« še opozori Šteharnik. Prvo progo bo postavil Nemec Rudi Soulard, drugo pa bo zakoličil Američan Mike Day.