Ana bi s kolajno okronala kariero

Sankt Moritz je pripravljen na to, da od danes do nedelje s štirimi tekmami v tehničnih panogah doživi nov vrhunec. Na delu bodo mojstrice in mojstri (vele)slaloma, v Švici pa bodo danes okronali (novo) kraljico veleslaloma. Pred dvema letoma ga je na svetovnem prvenstvu v Vailu dobila Avstrijka Anna Veith, pred štirimi leti se je veselila Francozinja Tessa Worley, leta 2011 pa Tina Maze. Veithova po težki poškodbi kolena ne kaže znakov, da bi lahko ponovila uspeh. Precej bolj verjetno je, da bo 27-letna Worleyjeva obogatila svojo zbirko kolajn s svetovnih prvenstev – doslej ima tri zlate (dve z ekipnih tekem) in eno bronasto. V tej sezoni je Francozinja vodilna veleslalomistka – tri tekme je dobila, trikrat je bila druga, šesto mesto pa je njen najslabši izid. Ne gre pa pozabiti na Američanko Mikaelo Shiffrin, ki se je odpovedala nastopom v hitrih panogah, da bi privarčevala moč za tehnični panogi – slalom in veleslalom. Med kandidatke za odličje poznavalci prištevajo tudi Italijanko Sofio Goggia, ki velja za osmoljenko prvenstva v Švici. V smuku je zaradi napake v spodnjem delu ostala brez kolajne, v kombinaciji je vodila po prvem delu, potem pa odstopila. Letos je četrta veleslalomistka, ambicij in lakote po dosežkih ne skriva.



Slovenke bodo nastopile s tremi tekmovalkami. Glavni trener Denis Šteharnik bo v ogenj poslal Ano Drev, Ilko Štuhec in Tino Robnik. Morala bi nastopiti tudi Meta Hrovat, a se je poškodovala pri padcu na ogrevalni progi evropskega pokala. Utrpela je lažji pretres možganov. Ker si lahko poslabša zdravstveno stanje, je že odpotovala domov. Namesto nje bi morala na start Ana Bucik. A se bo Novogoričanka zaradi manjših zdravstvenih težav in utrujenosti osredotočila le na slalomsko tekmo, veleslalom pa bo izpustila. Kljub temu ni bojazni, da ne bi Slovenke dosegle dobrega rezultata. Vsa tri slovenska orožja so se v tej zimi že izkazala – Drevova je deveta veleslalomistka sezona, Robnikova pa se je ustalila med dobitnicami točk. Ambiciozno in po zlati lovoriki v smuku bo povsem neobremenjeno nastopila tudi Štuhčeva, ki je na treh veleslalomih v tej sezoni prišla do točk.



»V sezono sem šla z mislijo, da bom čim višje uvrščena v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala. To je bil moj osnovni cilj. Da izboljšam stanovitnost, ki je v prejšnjih letih kar precej nihala. To sem dosegla, zagotovo pa ne skrivam, da si želim še višje. Nekje v mislih imam seveda tudi kolajno. To dela razliko med svetovnim prvenstvom in tekmami svetovnega pokala, kjer četrto ali peto mesto več štejeta kot na prvenstvu. Zagotovo je moja želja, da bi se uvrstila čim višje v Sankt Moritzu,« Drevova na morda svojem zadnjem nastopu na svetovnih prvenstvih v karieri ne skriva visokih ambicij. Svojo športno pot želi skleniti prihodnje leto na olimpijskih igrah. Danes pa bo Šmarčanka nastopila na svojem sedmem svetovnem prvenstvu; debitirala je pred skoraj točno 14 leti – 13. februarja 2003.