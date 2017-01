Američanu zmaga, Kosi najboljši Slovenec

GARMICH-PARTENKIRCHEN – Američan Travis Ganong je zmagovalec smuka za svetovni pokal v nemškem Garmisch-Partenkirchnu. Norvežan Kjetil Jansrud je na brutalni preizkušnji, ki so jo zaznamovali številni grdi padci, osvojil drugo mesto, Italijanu Petru Fillu je pripadlo tretje mesto. Najboljši Slovenec je bil povsem na repu dobitnikov točk Klemen Kosi.

Kosiju je pripadla natanko ena točka za osvojeno 30. mesto. Boštjan Kline, ki je pred skoraj letom dni prav na tem prizorišču z drugim mestom vpisal najboljši dosežek na smukih, je po napaki ostal brez uvrstitve. Martin Čater je prav tako odstopil, Rok Perko pa si je nabral prevelik zaostanek za odmevnejši dosežek ter je zasedel 43. mesto.

Petindvajsetletni Mariborčan Kline je svoje prve stopničke v svetovnem pokalu osvojil lani, ko se je na smuku v Garmischu zavihtel na oder za zmagovalce. Kline je svoj najboljši smuk v karieri odpeljal s startno številko 3, prevzel vodstvo ter ga zadržal vse do tekmovalca s številko 30 na startu. Štajerca je za 22 stotink prehitel Norvežan Aleksander Aamodt Kilde ter slovenskemu taboru speljal prvo smukaško zmago v moški konkurenci po Andreju Jermanu.

Na današnjem smuku, ki ga je prevzel Garmisch, potem ko so vremenske nevšečnosti preprečile izvedbo smuka v Wengnu, pa Kline ni ponovil lanskega dosežka. Startal je kot drugi, a tekme ni končal v cilju, zašel je iz smeri po Kramerjevem skoku ter po dobrih vmesnih časih končal z ničlo. Priložnost za popravni izpit bo še ena, v soboto bo namreč na sporedu še en smuk. Kline je iz smeri zašel na skoku, ki je predstavljal velkiko težav tudi drugim smukačem ter po Val Gardeni še na drugem smuku v tej zimi ostal brez uvrstitve. V Val d'Iseru je bil četrti, v Kitzbühlu 27.

Glede na spremenjen program in še dodaten smuk so alpski smučarji ostali brez enega treninga, zahtevno progo pa so tako lahko pred tekmo preizkusili le enkrat, kar bi lahko bil tudi razlog za padce. Mednarodna smučarska zveza (Fis) je na vsak način želela izpeljati še en smuk, kajti smučarji so zaradi vremena to zimo ostali brez kar štirih smukov, v Lake Louisu, Beaver Creeku, Santa Caterini in Wengnu.

Današnje preizkušnje ni zvozil Američan Steven Nyman, ki ga je vrglo v zaščitno mrežo, tekmo so po padcu prekinili. Američana so imobilizirali ter v dolino prepeljali s helikopterjem.

Takoj po prekinitvi in daljšem čakanju pa je bil zelo dober Američan Travis Ganong ter z najhitrejšim časom pripeljal v cilj. Do takrat vodilnega Norvežana Kjetila Jansruda je prehitel za 38 stotink sekunde in ga potisnil na drugo mesto, Italijan Peter Fill je zdrsnil na tretjem mesto z zaostankom 52 stotink sekunde, Avstrijec Hannes Reichelt pa je pristal pod stopničkami na četrtem mestu (+0,59).

Osemindvajsetletni Ganong, aktualni svetovni podprvak iz Vaila leta 2015, je vpisal še drugo zmago v svetovnem pokalu, potem ko je decembra 2014 slavil zmago na smuku v Santa Caterini. Skupno so to njegove četrte stopničke, tretji je bil še na smukih v Lake Louisu, novembra 2015, in Kvitfjellu, februarja 2014.

Jansrud (202), ki je dobil preizkušnjo v Val d'Iseru, je znova prevzel smukaški seštevek v tej zimi, s tremi točkami prednosti pred Fillom ter 34 točkami naskoka pred zmagovalcem Kitzbühla Parisom, Ganong (-55) je četrti, zmagovalec smuka v Val Gardeni Avstrijec Max Franz (-84) pa osmi v seštevku discipline.

Med žrtvami tehnično in fizično zahtevnega smuka je bil tudi lanski zmagovalec Kilde. Najhitrejši na edinem treningu pred današnjim smukom ni zvozil ovinka pred Kramerjevim skokom, z veliko hitrostjo je zadel z desno roko vrata ter dobil močan udarec s palico vratc po roki.

Na Kramerjevem skoku je izgubil ravnotežje tudi Erik Guay. Kanadčana je katapultiralo v zrak in je s spektakularnim skokom priletel na podlago, na srečo je pristal na hrbtu brez hujših posledic. Po padcu je ob ploskanju navijačev v ciljni areni prismučal v cilj.

Večjo smolo je imel Francoz Valentin Giraud Moine s startno številko 20, ki mu je po skoku vzelo smučko in ga je obrnilo ter je ob veliki hitrosti pristal v mreži, z vidnimi bolečinami in verjetnim zlomom noge. Po padcu Francoza so smuk znova prekinili. Nato so po prekinitvi svoj nastop dočakali še trije Slovenci, med katerimi je eno točko osvojil le Kosi, za zmagovalcem je zaostal 3,17 sekunde.

Svetovni pokal v Garmischu se bo sklenil v nedeljo z moškim veleslalomom.