Alpinci ne skrivajo: v St. Moritz po kolajno

V St. Moritzu je vse nared za začetek 44. svetovnega prvenstva alpskih smučark in smučarjev. Mondeni smučarski center v Švici že četrtič gosti najboljše na svetu. Prvič so se tu zbrali 1934., potem pa še v letih 1948, 1974 in 2003. Pred štirinajstimi leti je bilo to prvenstvo v znamenju naših sosedov – Janica Kostelić je osvojila dve zlati kolajni, njen brat Ivica eno. V slovenski vrsti je uvrstitev prvenstva dosegel veleslalomist Aleš Gorza, ki je bil četrti. Pred dvema letoma na prvenstvu v Vailu je Slovenija osvojila tri kolajne – Tina Maze je bila zlata v smuku in kombinaciji, srebrna pa v superveleslalomu. Mazejeve v svetovnem pokalu ni več, Slovenija pa v soboto v St. Moritz odhaja v sila številni zasedbi. Naše barve bodo branili Ana Drev, Maruša Ferk, Ilka Štuhec, Meta Hrovat, Ana Bucik, Tina Robnik, Tilen Debelak, Jakob Špik, Žan Grošelj, Klemen Kosi, Boštjan Kline, Žan Kranjec, Štefan Hadalin, Martin Čater in Martin Hrobat. V ekipi ni Andreja Šporna, ki si je poškodoval koleno. »Veseli smo, ker imamo številčno in močno ekipo. Nastopili bomo v vseh panogah. Prepričan sem, da smo pripravljeni tako dobro, da lahko mešamo štrene pri vrhu,« je optimistično razpoložen Miha Verdnik, ki je ponosen na uvrstitve in dosežke sezone, ki je sploh še ni konec.

Glavni bosta Ilka in Ana Svetovno prvenstvo v St. Moritzu se bo začelo v torek, 7. februarja, z ženskim superveleslalomom in končalo v nedeljo, 19. februarja, z moškim slalomom. V slovenski vrsti največ upov prinašajo nastopi Ilke Štuhec v hitrih disciplinah (še smuk v nedeljo, 12. februarja) in superkombinaciji (v ponedeljek, 13. februarja). Velik adut je tudi Ana Drev v veleslalomu, ki je na sporedu v četrtek, 16. februarja.

Prvo ime naše zasedbe bo zagotovo Ilka Štuhec, ki je v treh mesecih svetovnega pokala nanizala pet zmag, enkrat pa je bila tretja. V Švico odhaja kot vodilna smukačica belega cirkusa. Če kdo, potem je zagotovo Ilka zrela, da domov prinese kolajno. »Tudi zame je svetovno prvenstvo eden od glavnih ciljev sezone. Ostala sem kar v tujini, da se čim bolje pripravim na tekmovanje, za mano je naporen ritem tekem in potovanj,« se je kar prek skypa v Ljubljano oglasila 26-letna Mariborčanka, ki si je v Italiji privoščila nekaj aktivnega oddiha, danes pa nadaljuje priprave. Poleg tega se pri dekletih z visokimi mesti spogleduje Ana Drev, ki se je v zadnjih dveh sezonah zasidrala v veleslalomskem vrhu. »Uspeh v St. Moritzu bi bil lep kamenček v moji karieri. Priložnosti ne bo več veliko, tega se zavedam,« Drevova ne skriva, da se bo terena v Švici lotila napadalno in brezkompromisno – tako kot smuča od Zlate lisice naprej. V moški konkurenci bodo oči uprte v Boštjana Klineta in Žana Kranjca. Kline je dobro začel sezono, potem pa imel nekaj slabših predstav. V minulih dneh si je nabral moči, z ekipo je opravil tudi minikondicijske priprave. »V St. Moritzu smo imeli tekmo pred dvema letoma. Teren mi zelo ustreza, pisan mi je na kožo. Lahko sem zelo hiter. Sneg bo verjetno bolj suh in podoben tistemu iz Severne Amerike,« pa je pred odhodom v Švico dejal Kranjec, ki bo med zadnjimi odpotoval na prvenstvo, saj bo nastopil ob koncu tekmovalnega programa. »Imamo štiri cilje – debitanti naj dobijo izkušnjo in drago prodajo svojo kožo. Želim si, da moji tekmovalci pridejo med prvih 15 in dobijo pomembne točke za startna mesta, tretji cilj je preboj med najboljših šest, dolgoročni cilj pa medalja,« je Peter Pen, šef hitrih panog, jasno in glasno napovedal tekmovanje. Nad moško tehnično ekipo bo bdel Klemen Bergant, žensko vrsto bo vodil Denis Šteharnik.