Alfo in omego smučarskih skokov moti prevlada Domna Prevca

Alfa in omega smučarskih skokov Walter Hofer ni najbolj navdušen nad prevlado Domna Prevca. Medtem ko mnogi komaj 17-letnemu skakalcu, ki letos pometa z vso konkurenco, laskajo, Hoferju ni najbolj pogodu, da to sezono tako močno prevladuje najstnik.

Po poročanju Ekipe je za švicarski Tagesanzeiger dejal, da pri Mednarodni smučarski zvezi niso nujno naklonjeni ideji, da je najstnik glavni protagonist smučarskih skokov. Dodaja, da je težko verjeti, da je v tako kompleksni panogi lahko najboljši v tako rani mladosti, ob tem pa se še sprašuje, kaj lahko takšen mladenič prispeva k smučarskim skokom. »Tako mladim skakalcem manjka karizme, karakterja in zgovornosti. Samo športniki, ki te lastnosti združijo, so lahko za šport idealni in ga tako predstavljajo na zunaj.«

Hofer je celo priznal, da so vodilni celo iskali pravila, da se Domni in Schlierenzauerji ne bi pojavljali kot gobe po dežju.