Aerni zmagovalec kombinacije, Čatru slalom odnesel medaljo

ST. MORITZ – Švica je na domačem svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju osvojila še tretjo zlato kolajno. Zanjo je v alpski kombinaciji poskrbel Luca Aerni, ki se je z odličnim slalomskim nastopom povzpel s 30. mesta po smuku na sam vrh. Švicar je za svojo prvo kolajno na svetovnih prvenstvih premagal tudi branilca naslova Avstrijca Marcela Hirscherja.

In to le za stotinko sekunde. Hirscher – na prvenstvih je osvojil peto odličje – je bil po slalomu na 28. mestu. Švicarski uspeh je z bronasto kolajno zaokrožil Mauro Caviezel, zaostal je šest stotink sekunde.

Slovencem je po smuku dobro kazalo, Martin Čater je bil tretji, po slalomu pa je uvrstitev poslabšal, uvrstil se je na 13. mesto, za zmagovalcem je zaostal sekundo in 17 stotink. Klemen Kosi je za zdaj na 22. mestu (+2,70), na start slaloma pa še čakata Tilen Debelak in Štefan Hadalin, ki sta bila v smuku 43. in 44., tako da realnih možnosti za vrhunsko uvrstitev nimata.