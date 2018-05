Eni si polnijo žepe, drugi pa premagujejo soseda

Rekreativce, ki uživajo prepovedane snovi, je nemogoče nadzirati in jih sankcionirati.

Epo predpisovali v Ljubljani

e-trafiki

Milijoni s prodajo steroidov

Na Koroškem so 27. decembra 2011 prijeli zakonski par iz Slovenije zaradi trgovanja z dopinškimi preparati. Vodila naj bi mrežo preprodajalcev, s prodajo steroidov prek spletnih strani pa naj bi zaslužila 38,6 milijona evrov. Zakonca, 33-letna Alenka in 36-letni Mihael K., sta živela v vili v Bad Kleinkirchheimu, vredni dobrih pet milijonov evrov.

Slovenija teče in kolesari. Za zdravo telo in manj kilogramov na tehtnici. Res le zato? Ali bolj zato, da smo hitrejši od soseda? Verjetno je drugi razlog precej pogost. Še huje pa je, da smo za male zmage v svojih glavah in par sekund prej v cilju pripravljeni tvegati vse, na kocko pa postaviti tudi lastno zdravje. Kot so storili rekreativci iz Maribora, ki so verjeli trenerju atletov na dolge proge in rekreativnega tekaiz Atletskega društva Štajerska Maribor. Šalamun je bil vezist, ki je someščane zalagal s prepovedanimi substancami iz mariborskega UKC. Menda so to vsi delali za boljši rezultat. Pa kaj še... Trener in bolničar sta si polnila žepe, rekreativci so uživali slavo, do katere so si pomagali z nedovoljenimi poživili. Niso edini. Na srečo gre vendarle za manjšino rekreativcev, medtem ko večina na to niti ne pomisli.Doping pri rekreativcih in amaterjih ni novodoben pojav. Že leta 1999 se je pojavil utemeljen sum, da velike količine eritropoetina uporabljajo za izboljšanje zmogljivosti športnikov. Konec tega leta so na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) začeli opažati, da je šlo nenavadno veliko denarja za zdravila eprex, ki vsebuje eritropoetin (epo). Preiskava je dala jasne rezultate: vbrizgali so ga telesno zdravim ljudem, ki pa so hoteli zmago za vsako ceno.